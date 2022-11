GWM erzielt bis Oktober dieses Jahres höchsten monatlichen Verkaufsrekord im Ausland

BAODING, China, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- GWM veröffentlichte am 4. November die neuesten Verkaufsdaten. Das Unternehmen verkaufte im Oktober 100.208 Einheiten auf dem weltweiten Markt. Die Fahrzeugverkäufe auf dem Überseemarkt erreichten mit 21.052 Einheiten ein Rekordhoch und stiegen um 49,58 %. Von Januar bis Oktober 2022 verkaufte GWM 132.796 Fahrzeuge im Ausland mit einem Anstieg von 18,55 % im Vergleich zum Vorjahr und erzielte in vielen Märkten hervorragende Verkaufsergebnisse.

Nach Angaben der National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) ist GWM im Oktober auf den sechsten Platz der meistverkauften Automarken des Landes vorgestoßen und hat damit Ford und Kia überholt. Der HAVAL JOLION hat von Januar bis Oktober dieses Jahres fast 8.000 Einheiten in Südafrika verkauft und wurde kürzlich von der NAAMSA als „Top Imported Newcomer Car of the Year Manufacturing Awards" ausgezeichnet. Der GWM PICKUP erzielte auch in Südafrika hervorragende Umsätze. Der GWM POER rangierte im Oktober unter den zehn Besten in den lokalen Marktsegmenten.

In Australien stieg laut dem Bericht der Bundeskammer der Automobilindustrie VFACTS über Neuwagenverkäufe das Verkaufsvolumen von GWM im Oktober um 45,5 % gegenüber dem Vorjahr, übertraf damit Tesla und Subaru und rangierte unter den Top 10. Von Januar bis Oktober übertraf der kumulierte Umsatz von GWM 18.000 Einheiten, mit einem Anstieg von 26,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

In Thailand, wo New Energy Vehicles (NEVs) jetzt in vollem Gange sind, hat der GWM ORA GOOD CAT die führende Position im lokalen EV-Marktsegment gehalten. Im Juni 2022 wurde der ORA GOOD CAT GT In Thailand eingeführt, und alle 500 Vorbestellungen waren innerhalb von 58 Minuten ausverkauft. Bis Ende Oktober dieses Jahres lagen die kumulierten Bestellungen für den GOOD CAT und den GOOD CAT GT bei über 5.500 Einheiten, was einen neuen Umsatzspitzenwert für EV-Modelle in Thailand darstellt.

Um den Bedürfnissen verschiedener globaler Kunden nach einem umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Verkehr gerecht zu werden, hat GWM nach und nach eine Reihe neuer Modelle von NEVs auf den Markt gebracht, wie den HAVAL H6 PHEV, den H6 HEV und den JOLION HEV. Die drei Modelle werden alle mit dem L.E.M.O.N. DHT ausgestattet und können in verschiedenen Szenarien intelligent den Fahrmodus wechseln, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.

GWM baut seine Präsenz in Europa, einem Markt für NEVs der Spitzenklasse, ständig aus. Im Oktober 2022 präsentierte GWM auf dem Pariser Autosalon 2022 verschiedene intelligente NEVs, darunter WEY Coffee 01, WEY Coffee 02, die reinen EV-Modelle ORA GOOD CAT (oder FUNKY CAT für den europäischen Markt) und Lightning Cat (für den chinesischen Markt). Mit hervorragendem Design und führender Technologie haben diese Modelle bei den Kunden große Aufmerksamkeit erregt.

Gegenwärtig ist GWM mit einer Vielzahl von Produkten auf dem Weltmarkt vertreten. Das Unternehmen plant, die Investitionen in intelligente und NEV-Produkte weiter zu erhöhen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse globaler Kunden besser zu erfüllen.

