H9meAzingMoments COM ERLING HAALAND - OS PRODUTOS DA MIDEA TÊM UMA OPINIÃO SOBRE OS GOLS DE ERLING HAALAND

MANCHESTER, Inglaterra, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o início da temporada da Premier League em agosto, a Midea, um dos maiores e mais importantes fabricante de eletrodomésticos do mundo, anunciou Erling Haaland como embaixador oficial global da marca. A revelação ocorreu em um impressionante vídeo de lançamento que mostra Erling experimentando o que a marca promete: sentindo-se à vontade em casa.

No final de novembro, a gigante de eletrodomésticos lançou a próxima série de conteúdo com os "nove" primeiros vídeos apresentando Erling em #H9meAzingMoments com os produtos Midea e comentários especiais de alguns dos momentos mais exclusivos do atacante.

Na última temporada, Erling marcou 52 gols em todas as competições, e a Midea, com quase 100 categorias de produtos diferentes e, consequentemente, um dos portfólios de produtos mais diversificado do mundo, dá início a uma cooperação muito próspera para os próximos anos com essa nova série #H9meAzingMoments.

Sobre Midea e Midea Group

A Midea é uma das mais de 10 marcas de produtos inteligentes para casa do Midea Group.

O Midea Group, fundado em 1968, é uma empresa líder global na área de alta tecnologia, classificada em 278º lugar de acordo com a lista da Fortune Global 500 de 2023, e uma das maiores empresas fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com negócios que vão além dos eletrodomésticos inteligentes. No início de 2021, a empresa otimizou as unidades principais em cinco pilares de negócios de alto crescimento para direcionar o novo caminho de crescimento futuro: casa inteligente, eletromecânica, tecnologias de construção, robótica e automação e inovação digital.

Todas as empresas do Midea Group estão se lutando por uma única crença: humanização da tecnologia (#HumanizingTechnology).

A marca Midea acredita na disponibilização de soluções surpreendentemente amigáveis através da adoção de uma abordagem centrada no consumidor e de resolução de problemas. Ir muito além do futuro, explorar e inventar coisas novas constantemente para atender à demanda de nossos consumidores que está sempre mudando e possibilitar que eles "se sintam em casa".

Os 35 centros de produção globais do Midea Group e os mais de 166.000 funcionários em mais de 200 países e regiões geraram uma receita anual de mais de USD 51,39 bilhões em 2022. Os 28 centros de inovação globais e o forte compromisso com P&D resultaram em mais de 62.000 patentes autorizadas até o momento.

No Brasil, a Midea faz parte do portfolio da Midea Carrier.

www.midea.com/br

https://www.midea.com/br/ManchesterCity

www.midea-group.com

Sobre Erling Haaland

Erling Braut Haaland, nascido em 21 de julho de 2000 em Leeds, é um jogador de futebol profissional norueguês e atualmente atacante no Manchester City, clube da Premier League, e da seleção nacional da Noruega.

Um goleador nato, Erling entrou no Manchester City em julho de 2022, com a assinatura de um contrato de cinco anos, depois de passar pelo Borussia Dortmund. Filho do ex-jogador do Manchester City, Alfie, Haaland Junior é considerado um dos melhores atacantes da Europa e chegou no clube com uma reputação de goleador sensacional depois de passagens impressionantes pelo Molde FK, Red Bull Salzburg e Dortmund.

Por ser forte, alto, ágil, bom no jogo aéreo e capaz de marcar vários gols com qualquer um dos pés, a carreira de Erling até os dias de hoje foi definida por uma coisa: gols. Na campanha de estreia no Manchester City, o norueguês balançou a rede 36 vezes na Premier League, quebrando o recorde de maior número de gols marcados em uma temporada de 38 jogos. Ele também se tornou o terceiro jogador na história, e o primeiro em nove anos, a marcar cinco gols em um único jogo da Liga dos Campeões da UEFA, quando o Manchester City goleou o RB Leipzig por 7 a 0 no Etihad Stadium.

Erling marcou o 45º gol da temporada durante a vitória sobre o Bayern de Munique no jogo em casa pelas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA, o que significa que ultrapassou Ruud van Nistelrooy e Mohamed Salah como o homem que marcou mais gols em um clube da Premier League em todas as competições de uma única campanha.

Ele terminou incrivelmente a temporada de estreia com 52 gols em 53 jogos e teve um final de conto de fadas, pois fez parte da equipe vencedora de três títulos do Pep Guardiola, que pôde ver o time levantando as taças da Premier League, da Copa FA e da Liga dos Campeões.

Sobre o Manchester City Football Club

O Manchester City FC foi inicialmente fundado em 1880 como St Mark's West Gorton e passou a ser chamado oficialmente de Manchester City FC em 1894. Situado no amplo Etihad Campus, o clube conta com o Etihad Stadium, com capacidade para 53.500 pessoas, o Joie Stadium, com capacidade para 7.000 pessoas, e a City Football Academy, um centro de última geração voltado para performance, treinamento e desenvolvimento de jovens, que abriga as equipes masculina, feminina e de formação do clube.

Classificado como a marca de clube de futebol mais valiosa do mundo pela Brand Finance, o Manchester City FC está atualmente desenvolvendo uma experiência de torcedor de primeira classe e se tornando um destino de entretenimento e lazer durante o ano todo no Etihad Campus. O Clube tem o compromisso de trabalhar de forma sustentável e socialmente responsável e garante que a igualdade, diversidade e inclusão nos processos de tomada de decisão, culturais e nas suas práticas.

www.mancity.com

