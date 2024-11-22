Компания Hisense объявила о лучших предложениях умного дома с кампанией UNLOCK FOR BLACK FRIDAY

ЦИНДАО, Китай, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, стремительно автоматизирует вашу жизнь, превращая ее из лучшей в более умную в эту Черную пятницу, с помощью своей кампании Unlock for Black Friday. Поскольку технологии легко интегрируются в повседневную жизнь, устройства Hisense с искусственным интеллектом предлагают персонализированный комфорт и удобство. Приготовьтесь принять будущее домашней среды! Будьте на шаг впереди и обустройте свой дом, у Hisense есть все и по непревзойденной цене!

Embrace the future of home living with Hisense’s AI-powered appliance

Оптимизируйте свой комфорт с помощью кондиционера Hisense Energy Pro X, управляемого технологией AI Smart Eye и TMS Control System. Легко определяя ваше положение, он оптимизирует температуру, влажность, направление и скорость потока воздуха, обеспечивая индивидуальный комфорт в каждом уголке вашего дома. Функция HI-NANO стерилизует микробы и бактерии, удаляя двойные ионные группы, удаляя переносимые по воздуху загрязняющие вещества. Наслаждайтесь дружественной средой с высокой энергоэффективностью, удостоенной высшего рейтинга энергоэффективности ЕС A+++.

Почувствуйте интеллектуальную жизнь с помощью холодильника Hisense BCD-522W, который служит центром управления для вашего умного дома и оснащен 21-дюймовым встроенным TFT-экраном для унифицированного управления. Функция Food Inventory интеллектуально управляет напоминаниями о хранении и истечении срока годности продуктов, а ИИ-технология предлагает идеальные рецепты. В пределах большого объема технология Triple Temp Zone регулирует температуру и влажность во всех трех секциях, предотвращая смешивание запахов пищи. Функция My Fresh Choice в правом нижнем отсеке позволяет перейти от холодильника к морозильной камере с настройкой температуры от -18°C до +5°C. Синхронизируйте смартфон с сенсорным экраном холодильника, чтобы копировать списки покупок, или играйте в любимые игры. Как ваш кухонный компаньон, интеллектуальный голосовой помощник предлагает бесконтактное управление бытовой техникой.

Расслабьтесь с помощью стиральной машины и сушилки Hisense Series 7S для стирки с 6,86-дюймовым сенсорным TFT-экраном и естественной интеграцией с приложением ConnectLife. Такие функции, как AI Super Wash, автоматически подбирают идеальный цикл стирки для вашего белья, взвешивая и определяя, что вы кладете. AI Super Dry умело выбирает правильный цикл сушки для каждой загрузки. С помощью Smart Link просто подключите сушилку к стиральной машине, и после того, как вы закончите стирать одежду, идеальный цикл сушки уже будет запрограммирован.

Не упустите шанс улучшить свою кухню с помощью других отличных предложений кампании, включая просторную электрическую плиту Hisense HFE3501CPS с большой емкостью 5,8 куб. фута и гладким встроенным дизайном; 16-местную автономную посудомоечную машину Hisense HS693C90BXAU с универсальными программами мытья и тихой работой; микроволновую печь Hisense ChefMate HMAS4211DSV с щедрым объемом 42 литра и интеллектуальной инверторной технологией; или винный шкаф Hisense JC230W с двойной температурной зоной для ценителей вина!

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2564213/Embrace_future_home_living_Hisense_s_AI_powered_appliance.jpg