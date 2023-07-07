Компания Hisense в партнерстве с Discovery побуждает потребителей «найти свою миссию X»

News provided by

Hisense

07 Jul, 2023, 06:36 ET

Компания Hisense в партнерстве с Discovery побуждает потребителей «найти свою миссию X», вдохновляя их на исследования и любознательность

ЦИНДАО (Китай), 7 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники, установила партнерские отношения с документальным каналом Discovery, чтобы побудить людей исследовать новые миры и «найти свою миссию X».

В рамках сотрудничества две компании создали контент, документирующий приключения подводного фотографа Пинга Фана (Ping Fan), который находит собственную «миссию X» благодаря своей непревзойденной способности фиксировать на пленке одни из самых впечатляющих и изолированных мест в мире.

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"Find Your Mission X" with Hisense and Discovery
"Find Your Mission X" with Hisense and Discovery

Отправившись в пещерный дайвинг, чтобы раскрыть секреты таинственных пещер Мексики, которые майя считали вратами в подземный мир, Пинг в фильме старается найти свою собственную «миссию X» в рамках партнерства. Однако «миссия X» не ограничивается только участием Пинга или дайвингом. Она представляет собой мировоззрение, которое может принять любой человек и которое уделяет особое внимание открытиям, исследованиям и любознательности, повышая качество жизни и уровень счастья.

Компания Hisense выполняет свою собственную «миссию X» в поисках конечной цели — идеального качества изображения. И хотя компании известно, что это будет непросто, она уверена в том, что добьется успеха на своем пути. Эта миссия особенно ярко проявляется в новом телевизоре ULED X, который позволяет зрителям ощутить истинную глубину цвета. Благодаря 20 000 мини-светодиодов он демонстрирует самые яркие белые и самые темные черные цвета среди всех телевизоров, представленных сегодня на рынке, в результате чего контрастность окружающей среды в 3 раза выше, чем у OLED-телевизоров. Вся серия ULED, а не только новый продукт ULED X, предназначена для того, чтобы обеспечить пользователям богатый аудиовизуальный опыт и удовлетворить их различные потребности.

Документальный фильм, в котором показаны потрясающие кадры подводной пещеры и то, как Пинг снимал ее, демонстрирует эту технологию на пике ее возможностей; все темные тона пещеры контрастируют с резкими лучами света, исходящими от осветительного прибора Пинга.

Полный документальный фильм доступен для просмотра в социальных сетях компании Hisense, а мастер-класс можно посмотреть онлайн в 13:00 (по восточному поясному времени) 14 июля на YouTube.

Информация о компании Hisense

Компания Hisense — один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники. Деятельность компании Hisense охватывает производство мультимедийных продуктов (с акцентом на умные телевизоры), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время компания Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время представлена более чем в 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2148047/KV.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Ey7DIPP5cug

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

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