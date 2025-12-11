¡HOLA! Américas celebra la gala Latina Powerhouse Top 100 en honor a Chita Rivera y Adrienne Arsht en Miami

Desde la leyenda de Broadway Chita Rivera hasta la filántropa Adrienne Arsht, la gala destacó la excelencia, el liderazgo y la innovación cultural de las mujeres latinas.

MIAMI, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡HOLA! Américas celebró un hito histórico con el debut de su gala Latina Powerhouse Top 100, un evento de primer nivel que rinde homenajes a líderes, creadoras e influyentes culturales latinas en todo el continente americano. Celebrada en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas, la gala de Miami reunió a mujeres poderosas, agentes de cambio mundiales y figuras prominentes del entretenimiento, las artes, los negocios y el servicio público para una noche dedicada a la excelencia y el impacto cultural de América Latina.

La gala, que dio la bienvenida a más de 500 asistentes, marcó la primera edición en vivo de Latina Powerhouse Top 100, una plataforma de reconocimiento lanzada digitalmente en 2020 durante el Mes de la Herencia Hispana para destacar el liderazgo, la innovación y los logros de las latinas en el continente americano. La ceremonia de este año honró a dos mujeres icónicas: Chita Rivera, la legendaria pionera de Broadway y ganadora de la mención honorífica Latina Powerhouse 2025, y Adrienne Arsht, reconocida filántropa, líder empresarial y defensora cultural que recibió el premio inaugural Latina de Corazón.

La reconocida periodista Patricia Janiot se desempeñó como maestra de ceremonias y recibió a las invitadas especiales Carmen Sánchez Pérez y Mercedes Sánchez Pérez, vicepresidentas y miembros de la familia fundadora de ¡HOLA! Media Group, junto con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; Belén Alfaro, cónsul general de España en Miami; Nagidmy Márquez Acosta, directora de contenido de ¡HOLA! Américas; y la oradora principal Adrienne Arsht, quien recibió una ovación de pie.

En sus comentarios, la alcaldesa Levine Cava destacó la importancia del liderazgo latino en el crecimiento y la evolución cultural de Miami y señaló que su trabajo está dando forma a "un futuro para Miami y para toda nuestra región, que será más inclusivo, más creativo y orgullosamente latino". Y agregó: "Esta es tu ciudad. Este es tu hogar. Y es un honor homenajearte hoy".

Al presentar el premio Latina de Corazón, Márquez Acosta reflexionó sobre el papel influyente de Arsht en el avance de las artes y la cultura latinas. Señaló que "Adrienne Arsht es una de las defensoras más influyentes del avance cultural y el progreso de personas latinas en Estados Unidos". Cuando Arsht ingresó a "su propio hogar, el Centro Arsht", Márquez Acosta la describió como una fuerza generosa, una visionaria valiente y una dedicada arquitecta del progreso, y agregó que el reconocimiento rindió homenaje a lo que Arsht "es ahora y siempre será, una Latina de Corazón".

Con un discurso conmovedor, Arsht habló sobre su profunda conexión con la comunidad latina en Miami y la inspiración que obtuvo de ella. Enfatizó su creencia en apoyar las voces que enaltecen y fortalecen a los demás y atribuyó a los latinos el mérito de hacerlo "una y otra vez" para la ciudad. A pesar de no ser latina de nacimiento, reconoció que su "calidez, historias y espíritu extraordinario" han dado forma a su corazón.

La cónsul general, Belén Alfaro Hernández, destacó los profundos lazos culturales entre España y América Latina y calificó este vínculo como un "tesoro cultural" que se debe proteger y fortalecer. Les dijo a las homenajeadas que su liderazgo refleja lo mejor de esta herencia compartida y que su ejemplo muestra que "cuando las mujeres dan un paso adelante, las sociedades avanzan" y les agradeció por inspirar a las futuras generaciones de líderes latinas.

En la víspera de la gala, las homenajeadas latinas se reunieron para una cena íntima que celebraba la comunidad y la excelencia. Las declaraciones de varios asistentes, incluida la aclamada soprano Ailyn Pérez, que actualmente interpreta a Cio-Cio-San en Madama Butterfly en la Metropolitan Opera y la ganadora del Grammy Mimy Succar, generaron una atmósfera de unidad y admiración que marcó el tono emocional del evento.

Cuando los invitados llegaron a la alfombra roja, Patricia Zavala les dio la bienvenida con su innegable encanto. Más tarde esa noche en Thompson Plaza, las maestras de ceremonias Nadia Ferreira y Alejandro Nones dirigieron un espectáculo musical en honor a la vida y carrera de Chita Rivera.

La celebración comenzó con un electrizante DJ set de Nina Sky (Nicole y Natalie Albino), que transformó el lugar en un vibrante homenaje al ritmo latino.

Las homenajeadas de Latina Powerhouse fueron invitadas al balcón para una sorpresa "Serenata Tribute" de ¡HOLA!, visible para todos los invitados que miraban desde abajo. Desde Thompson Plaza, el tenor de Florida Grand Opera Ray González les dio una serenata con "Granada" y "Perfidia", lo que generó un momento potente y emotivo de música y gratitud.

Inspirada en el glamour y la grandeza de Broadway de la década de 1950, la gala sumergió a los invitados en un mundo de arte y elegancia atemporal. Un homenaje musical al legado de Chita Rivera se convirtió en uno de los momentos más importantes de la noche, con las actuaciones de Agustín Bernasconi, Alisun Solís, Chico Castillo, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Ha*Ash, Alemor , Mimy Succar, Tony Succar, Nicole Zuraitis , Yami Safdie y Patricia Zavala. Todos estuvieron acompañados por una gran orquesta de jazz de 21 instrumentos bajo la dirección musical de la reconocida música Colleen Clark.

Al reflexionar sobre la misión de la plataforma, Márquez Acosta enfatizó que el Latina Powerhouse Top 100 rinde homenaje no solo a los logros individuales, sino también a la excelencia colectiva de una comunidad mundial cuya creatividad y liderazgo continúan realzando e inspirando a través de las fronteras. ¡HOLA! Américas ya ha comenzado a planificar la próxima gala de Latina Powerhouse Top 100, lo que reafirma su compromiso de ampliar el alcance del evento y fortalecer su papel como una celebración de primer nivel del empoderamiento de las latinas y la innovación cultural.

La gala fue posible gracias al apoyo de South Dade Kia, Disney, Ama Amoedo Foundation, Vida y Estilo, Consejería de Turismo de la Embajada de España, Turismo de Málaga, Lola Casademunt, JP Morgan, Donatella, Johnnie Walker, Daniela Califa, Florida Grand Opera, Neutrogena, Tequila Tesoro Azul, TD Bank, No7 ySoap & Glory.

Las fotos del evento están disponibles con crédito para ¡HOLA!

Contacto para los medios: ¡HOLA! Correo electrónico del Departamento de Comunicaciones de Américas: [email protected] Para solicitudes de entrevistas, activos o información adicional.

ACERCA DE ¡HOLA! AMÉRICAS

¡HOLA! Américas es la plataforma líder de entretenimiento y estilo de vida hispano en Estados Unidos y América Latina, reconocida por su cobertura exclusiva de los principales momentos culturales y sus reportajes en profundidad sobre celebridades que celebran lo mejor de la vida.

Tras el exitoso lanzamiento de HOLA! en Nueva York, EE. UU., en 2016, la marca construyó una fuerte presencia en todo Estados Unidos con una edición digital bilingüe en español e inglés, diseñada para reflejar la rica identidad multicultural del país. Con el tiempo, se convirtió en ¡HOLA! Américas, al ampliar su alcance e influencia en toda la región.

En octubre de 2024, ¡HOLA! celebró su 80.° aniversario iluminando el Empire State Building con el icónico rojo de ¡HOLA!, uno de los hitos más notables del mundo, que marca ocho décadas de narrativas, innovación y excelencia cultural.

¡HOLA! Américas forma parte de ¡HOLA! & HELLO! Media Group, una empresa mundial de comunicaciones fundada en 1944, con presencia en 18 países, 15 ediciones impresas, 14 sitios web disponibles en 8 idiomas, que llegan a 20 millones de usuarios únicos, y un canal de televisión dedicado a la audiencia hispana en Estados Unidos y América Latina.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2841972/iHOLA_Logo.jpg

FUENTE HELLO & HOLA Media, Inc.