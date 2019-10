¡HOLA! USA presenta a la familia Derbez, posando por primera vez en pleno

En la edición de noviembre también encontrarás:

En H! Style Belleza: Te mostramos cómo conseguir y mantener el look de JLO, la diva más sensual e impactante en plena década de los cincuenta. Te enseñamos los productos de su rutina de belleza con los que demuestra que la edad es sólo un número.

Entrevistas

Ingrid Hoffmann toma riendas y va en ayuda de los afectados en Bahamas . La famosa chef y personalidad de televisión realizó una de las misiones humanitarias más rápidas e inspiradoras tras las devastación del huracán Dorian.

toma riendas y va en ayuda de los afectados en . La famosa chef y personalidad de televisión realizó una de las misiones humanitarias más rápidas e inspiradoras tras las devastación del huracán Dorian. Entrevista exclusiva con Chef James Tahhan y su esposa Russel Conde quienes nos abrieron las puertas de su casa en Miami para contarnos cómo están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida como pareja ante la dulce espera de su primer hijo.

y su esposa quienes nos abrieron las puertas de su casa en para contarnos cómo están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida como pareja ante la dulce espera de su primer hijo. Dayana Mendoza , la ex Miss Universo venezolana, modelo, actriz y empresaria nos relata todo sobre el viaje que la llevo a encontrar su nueva misión en la vida: despertar la conciencia.

, la ex venezolana, modelo, actriz y empresaria nos relata todo sobre el viaje que la llevo a encontrar su nueva misión en la vida: despertar la conciencia. Natalia Reyes debuta en una de las franquicias más icónicas de Hollywood Terminator. La actriz colombiana nos cuenta todos los pormenores de la nueva saga Terminator: Dark Fate que protagoniza junto a Arnold Schwarzenegger , Diego Boneta y Linda Hamilton .

En H! Trending Familia

Hablamos con Leonard, hijo de Estee Lauder ; y ademas con William, Aerin y Jane, los nietos de la fundadora de una de la compañías de belleza más grandes del mundo y sin duda alguna una las dinastías más emblemáticas de los Estados Unidos para conocer el secreto de su éxito.

En H! Moda

La aristócrata de la moda Olivia Palermo se une a la firma Karl Lagerfeld para crear una colección que captura el espíritu 'working girl'. Pasamos un día con ella para conocer su fabulosa agenda diaria en la Gran Manzana.

En H! Moda Living

La guía real de Inglaterra. Los lugares favoritos de príncipes y duquesas para tu próximo viaje al otro lado del océano.

Los integrantes de la familia Derbez en la portada de HOLA! USA:

Eugenio sobre su dinámica familiar: Yo he tenido muchas relaciones fracasadas. Honestamente, todo pintaba para que fuéramos una familia disfuncional. Sin embargo, veo el amor que nos tenemos todos y cómo se quieren y se cuidan los cuatro hermanos. Me siento honrado y agradecido. ¡Algo debo haber hecho bien!

Aislinn sobre pedirle ayuda a su familia: No fue fácil para mí, porque emocionalmente no me sentía estable. Tenía un poco de mal carácter. Más que depresión post parto, creo que todas las mujeres pasamos por estados de desbalance que pueden ser abrumadores. Las mujeres estamos acostumbradas a tapar esas cosas, cuando estamos triste, enojada. Y creo que tenemos que estar abiertas y entender que es normal; que tu familia sepa que hay momentos de vulnerabilidad, y que van a pasar. Hay que saber pedir ayuda.

José Eduardo sobre el tiempo disfrutado con su familia: La verdad es que yo iba con mucho miedo, porque era el que menos había convivido con la familia, el que tenía más pleito, y tenía miedo de que regresáramos mal de ese viaje. Pero me gustó mucho estar con toda mi familia, y ver que puedo estar con mi papá sin pelearme, que somos imperfectos, pero funcionamos.

