Компания HONOR представляет смартфоны завтрашнего дня на выставке IFA 2023

«Складные смартфоны HONOR прошли долгий путь, и каждая новая версия демонстрирует выдающиеся достижения в дизайне, функциональности и долговечности, — заявил генеральный директор компании HONOR Джордж Чжао. — Кроме того, с помощью нашей концепции «телефона-клатча», которая воплотилась в жизнь через модель HONOR V Purse, мы исследуем экологичные разработки, в которых можно использовать новейшие складные технологии для расширения творческого потенциала и формирования образа жизни завтрашнего дня».

Открытие нового рубежа технологий моды

Компания HONOR принимает на себя роль в формировании будущего образа жизни и представляет HONOR V Purse — новую концептуальную модель «телефона-клатча», которая знаменует начало восприятия электронных устройств как совершенно новой категории модных потребительских товаров, предоставляющих неограниченные возможности для самовыражения.

Толщина модели HONOR V Purse в сложенном состоянии составляет менее 9 мм, что даже тоньше, чем у некоторых топовых моделей телефонов на рынке, благодаря чему она еще более портативна, чем когда-либо. Благодаря системе настраиваемых всегда включенных экранов, которые имитируют дизайн сумочки, включая такие элементы, как цепочки, перья и кисточки, реагирующие и колышущиеся вместе со смартфоном при его движении, этот складной смартфон с легкостью превращается в идеальный образец физическо-цифровой «иконы стиля». Данный концептуальный телефон также совместим со сменными ремешками и цепочками на выбор, которые крепятся к шарниру и позволяют носить смартфон через плечо, как обычный клатч или сумочку, что позволяет ему стать новой, «той самой» сумочкой будущего.

Модель HONOR V Purse, разработанная с учетом принципов устойчивого развития, воплощает в себе стремление компании HONOR заботиться об окружающей среде. В дополнение к экологически чистым материалам, таким как веганская кожа в ремешках, всегда включенные экраны данной концептуальной модели имеют бесконечные варианты настроек и могут сочетаться с любым нарядом. По мере того как индустрия моды начинает выходить за пределы физического мира и переходит в более цифровое пространство, технологии открывают неограниченные возможности для стиля и самовыражения. Таким незначительным образом модель HONOR V Purse может помочь экологически сознательным потребителям сокращать потребление в эпоху быстрой моды, и, что более важно, она помогает миру моды внедрять новые технологии, чтобы побуждать потребителей покупать меньше вещей и использовать их дольше.

Следуя своему духу открытого сотрудничества, компания HONOR объединила усилия с ведущими законодателями вкусов в области культуры со своей платформы HONOR Talents Global Design Awards (среди которых директор по дизайну мужской одежды BURBERRY Брэм Ван Дипен (Bram Van Diepen), современный художник Юнуэн Эспарза (Yunuene Esparza), декан Международного колледжа Китайской академии искусств Юань Юмин (Yuan Youmin) и междисциплинарный художник Сяо Хуэй Ванг (Xiao Hui Wang), чтобы разработать серию настраиваемых всегда включенных экранов для данного устройства и открыть безграничные возможности в области моды и стиля. На следующем этапе программы компания HONOR откроет API-интерфейс, позволяющий разработчикам работать с такими датчиками, как гироскоп, сенсорный датчик или датчик освещенности, и предложит начинающим специалистам со всего мира разработать свои собственные дизайнерские решения для изменения стиля жизни, которые отражают последние тенденции в дизайне.

Первая глобальная презентация модели HONOR Magic V2

В рамках выставки IFA 2023 компания HONOR также впервые представила на глобальном мероприятии свой новый флагманский складной смартфон HONOR Magic V2, который прекрасно иллюстрирует видение компании HONOR в отношении складных смартфонов и переосмысливает отраслевые стандарты благодаря значительным улучшениям в таких аспектах, как форм-фактор, аккумулятор, дисплей и пользовательский опыт.

HONOR Magic V2 — это самый легкий и тонкий складной смартфон, представленный компанией HONOR на сегодняшний день. Он весит всего 231 г[1] и имеет толщину всего 9,9 мм[2] в сложенном виде. Это флагманское устройство с тонким и легким складным корпусом оснащено двойным кремниево-углеродным аккумулятором нового поколения со средней толщиной всего 2,72 мм, который обеспечивает высокую емкость до 5 000 мАч.

Помимо тонкости и легкости, модель HONOR Magic V2 имеет первый в своем роде сверхлегкий титановый шарнир и новую фирменную сталь HONOR, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность шарнирного механизма. Смартфон HONOR Magic V2 также получил желанный сертификат долговечности от компании по независимой экспертизе SGS благодаря своему шарниру, который выдерживает более 400 000 складываний, что обеспечивает срок службы устройства до десяти лет при складывании 100 раз в день.

Модель HONOR Magic V2 оснащена системой их трех задних камер, которая включает в себя основную камеру на 50 МП (f/1.9), сверхширокоугольную камеру на 50 МП (f/2.0) и телеобъектив на 20 МП (f/2.4). Система из двух фронтальных камер включает в себя две камеры по 16 МП (f/2.2).

Модель HONOR Magic V2 с инновационными технологиями, ориентированными на человека, также поддерживает ведущую в отрасли технологию ШИМ-затемнения (PWM Dimming) с частотой 3840 Гц, которая минимизирует нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр даже при длительном использовании.

Благодаря смартфону HONOR Magic V2 становится возможным новый интерактивный опыт. Модель HONOR Magic V2 поддерживает не только фотосъёмку при наведении, но и другие подобные возможности, такие как встречи и развлечения. Впервые смартфон HONOR Magic V2 поддерживает функцию параллельного пространства Parallel Space, которая не только позволяет хранить рабочие и личные данные раздельно и надежно их изолировать, но также дает возможность независимо и параллельно работать с копиями приложений, как будто в складной телефон встроен второй телефон.

Новый цвет обладателя награды от EISA — смартфона HONOR 90

Завершая презентацию новых продуктов, компания HONOR также объявила о том, что модель HONOR 90 стала обладателем желанной награды «Лучший смартфон 2023-2024» (Best Buy Smartphone 2023-2024) от ассоциации европейских журналов по аудио- и видеотехнике (EISA). В честь этой победы компания HONOR запускает модную цветовую гамму Peacock Blue для моделей HONOR 90 во всем мире.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. С помощью своих мощных продуктов и услуг она стремится стать мировым культовым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех. Неизменно уделяя внимание научно-исследовательской деятельности, компания стремится разрабатывать технологии, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки привычного, давая им свободу в достижении своих целей и раскрывая возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании HONOR по адресу: www.hihonor.com, или по электронной почте [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Информация предоставлена лабораториями HONOR. За основу взята самая легкая модель, которая поставляется с задней крышкой из веганской кожи. Вес модели со стеклянной задней крышкой составляет 237 г. Общий вес включает в себя аккумулятор. Фактический вес может варьироваться в зависимости от конфигурации устройства, процесса производства и методов измерения. [2] Информация предоставлена лабораториями HONOR. За основу взята самая тонкая модель, которая поставляется с задней крышкой из веганской кожи. Толщина модели со стеклянной задней крышкой составляет 10,1 мм. Толщина всего устройства измеряется в самом тонком месте и не включает в себя выпуклость камеры. Размер устройства может отличаться в зависимости от его конфигурации, процесса производства и методов измерения. Подробная информация о технических характеристиках представлена исключительно в справочных целях.

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SOURCE HONOR

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