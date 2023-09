HONOR revela os smartphones do futuro na IFA 2023

"Os smartphones dobráveis da HONOR evoluíram muito, com cada iteração apresentando avanços notáveis em design, funcionalidade e durabilidade", disse George Zhao, CEO da HONOR. "Não apenas isso, mas com nosso conceito de "phone-to-purse" realizado através da HONOR V Purse, estamos explorando soluções sustentáveis que aproveitam a tecnologia crescente de dispositivos dobráveis para potencializar a criatividade e moldar o estilo de vida de amanhã."

Desvendando a próxima fronteira da tecnologia de moda avançada

A HONOR abraça seu papel em moldar estilos de vida futuros e revela o HONOR V Purse, um novo conceito de "phone-to-purse" que anuncia o início de dispositivos eletrônicos sendo vistos como uma categoria completamente nova de produtos de consumo elegantes, que oferecem oportunidades ilimitadas para expressão pessoal.

O HONOR V Purse tem menos de 9mm quando dobrado, o que é ainda mais fino do que alguns dos principais celulares convencionais no mercado, tornando-o mais portátil do que nunca. Ele transforma perfeitamente o smartphone dobrável no mais recente marco de moda phy-gital, graças a uma série de displays sempre ligados (AODs) personalizáveis que imitam o design de uma bolsa, incluindo elementos como correntes, penas e franjas que reagem e balançam junto ao smartphone enquanto ele se move. O celular conceito também é compatível com uma variedade de alças e correntes intercambiáveis, que se prendem à dobradiça para permitir que o smartphone seja usado sem esforço sobre o ombro, como uma bolsa ou sacola comum, possibilitando que ele se torne a nova "bolsa sensação" do futuro.

Projetado tendo em mente a sustentabilidade, o HONOR V Purse simboliza o compromisso da HONOR com o meio ambiente. Além de apresentar materiais obtidos de forma sustentável, como couro vegano para suas pulseiras, o AODs infinitamente personalizável do conceito pode ser combinado com qualquer roupa. À medida que a indústria da moda transcende o mundo físico para um espaço mais digital, a tecnologia está permitindo possibilidades ilimitadas de estilo e autoexpressão. Dessa forma, o HONOR V Purse pode ajudar os consumidores ambientalmente conscientes a reduzir seu consumo de moda rápida e, mais importante, ajuda o mundo da moda a adotar novas tecnologias para incentivar os consumidores a comprar menos e usar por mais tempo.

Honrando seu espírito de marca de colaboração aberta, a HONOR se uniu aos principais provadores culturais de toda a sua plataforma HONOR Talents Global Design Awards, incluindo o Diretor de design de roupas masculinas da BURBERRY, Bram Van Diepen, a artista contemporânea Yunuene Esparza, o reitor da Faculdade Internacional de Arte da Academia de Arte da China, Yuan Youmin, e o artista interdisciplinar Xiao Hui Wang para projetar uma série de AODs personalizados para o dispositivo, oferecendo infinitas possibilidades de moda. Na próxima fase do programa, ao abrir a interface de API que permite aos designers acessar sensores como giroscópio, tela sensível ao toque ou sensor de luz ambiente, a HONOR convidará talentos emergentes de todo o mundo a criar seus próprios designs, refletindo as últimas tendências de design para remodelar o estilo de vida.

Apresentação Global inicial da HONOR Magic V2

Durante o IFA 2023, a HONOR também apresentou seu novo smartphone dobrável carro-chefe, o HONOR Magic V2, pela primeira vez em um evento global, que ilustra perfeitamente a visão da HONOR para smartphones dobráveis, redefinindo as referências do setor com melhorias significativas nos aspectos de fator de forma, bateria, exibição e experiência do usuário.

O HONOR Magic V2 é o smartphone dobrável mais leve e fino que a HONOR apresentou até o momento, pesando apenas o 231g[1] e medindo apenas 9,9mm[2] de espessura quando dobrado. Ele apresenta uma nova geração de Silicon-Carbon-Dual-Battery com uma espessura média de apenas 2,72mm, que alcança uma alta capacidade de até 5.000mAh no espaço de um corpo fino e leve de um modelo carro-chefe dobrável.

Além da fina e leve, o HONOR Magic V2 apresenta uma dobradiça de titânio super leve inédita e um novo aço exclusivo da HONOR, proporcionando robustez e durabilidade adicionais ao mecanismo de dobradiça. O HONOR Magic V2 também obtém a cobiçada certificação de durabilidade da SGS, permitindo que a dobradiça suporte mais de 400.000 dobras, garantindo uma vida útil de até dez anos para dobrar 100 vezes por dia.

O HONOR Magic V2 apresenta um conjunto de câmeras traseiras triplas que inclui uma Câmera Principal de 50MP (F/1,9), uma Câmera Ultra Larga de 50MP (F/2,0) e uma Câmera Telefoto de 20MP (F/2,4). A configuração da câmera dupla frontal apresenta duas Câmeras de 16MP (F/2,2).

Incorporando inovação centrada no ser humano, o HONOR Magic V2 também comporta a tecnologia líder do setor de dimerização PWM 3840 Hz, que minimiza o cansaço ocular, garantindo uma visualização confortável mesmo durante o uso prolongado.

Novas experiências interativas são possibilitadas pelo HONOR Magic V2. O HONOR Magic V2 não só comporta a fotografia em suspensão, mas também outras experiências em suspensão, como reuniões e entretenimento. Pela primeira vez, o HONOR Magic V2 comporta o Parallel Space, que não só permite que dados de trabalho e vida sejam armazenados separadamente e que os dados sejam isolados com segurança, mas também permite operar de forma independente aplicativos de espaço duplo em paralelo, como se um segundo celular estivesse inserido no telefone dobrável.

Nova cor para o vencedor do Prêmio EISA HONOR 90

Concluindo as atualizações de seus produtos, a HONOR também anunciou que o HONOR 90 ganhou o cobiçado Best Buy Smartphone 2023-2024 da Expert Imaging and Sound Association (EISA). Para celebrar a vitória, a HONOR está lançando a cor em alta Peacock Blue (Azul Pavão) para o HONOR 90 em todo o mundo.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. A missão da empresa é ser uma marca de tecnologia icônica e global, ajudando a criar um mundo novo e mais inteligente para todos, por meio de produtos e serviços de alta qualidade. Com um foco inabalável em P&D, a empresa está comprometida em desenvolver tecnologias que capacitem pessoas ao redor do mundo a irem além, dando-lhes a liberdade para alcançar e fazer mais. Com uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade que atendem a todo tipo de orçamento, o portfólio da HONOR de produtos inovadores e confiáveis de primeira linha permite que as pessoas tornem-se uma versão melhor de si mesmas.

Para mais informações, visite a HONOR on-line em www.hihonor.com ou pelo e-mail [email protected]

[1] Dados dos laboratórios da HONOR. Com base na versão mais leve, que vem com uma parte traseira em couro ecológico. A versão traseira de vidro pesa 237g. O peso total inclui o peso da bateria. O peso real pode variar de acordo com as configurações do produto, processos de fabricação e métodos de medição. [2] Dados dos laboratórios da HONOR. Com base na versão mais fina que possui uma parte traseira de couro vegano. A versão traseira de vidro com espessura de 10,1mm. A espessura de todo o dispositivo é medida no ponto mais fino e não inclui a espessura do saliência da câmera. O tamanho do produto pode variar de acordo com sua configuração, processo de fabricação e métodos de medição. Os detalhes das especificações são apenas para referência.

