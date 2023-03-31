Партнерство Huawei и bKash для расширения финансовых услуг в Бангладеш в рамках SDG

ДАККА, Бангладеш, 31 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компании Huawei и bKash согласились укрепить партнерство в Бангладеш, чтобы еще больше повысить финансовую доступность, предоставить возможность большему количеству людей участвовать в цифровой экономике страны и получать от нее выгоду. Компания bKash является крупнейшим оператором мобильных платежей в Бангладеш и предоставляет мобильные финансовые услуги 68 миллионам человек, обслуживая каждую семью в Бангладеш. Компания Huawei дополняет услуги bKash своими передовыми решениями в области цифровых финансов.

Representatives from Huawei Bangladesh and bKash are signing the MOU.

В целях дальнейшего развития Пан Жуньфэн (Pan Junfeng), президент компании Huawei по Южно-азиатскому региону и генеральный директор Huawei по Бангладеш, и Камал Квадир (Kamal Quadir), основатель и генеральный директор bKash, подписали меморандум о взаимопонимании в Академии Huawei в Бангладеше в среду 29 марта 2023 года, в Дакке.

Выступая на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании под названием «Smart Fintech: Inclusive. Innovative. Inspiring Bangladesh», Камал Квадир, основатель и генеральный директор bKash, подчеркнул важность партнерства.

«Финансовая доступность и инклюзивные услуги были частью ДНК bKash с момента ее создания в 2011 году. В преддверии четвертой промышленной революции мы неустанно работаем над цифровой финансовой экосистемой и становимся «умной страной». Совместные усилия bKash и Huawei направлены на расширение доступа к финансовым услугам и устранение бедности для достижения SDG с помощью инновационных решений», — заявил г-н Камал.

С момента разработки текущих финансовых технологий компания Huawei внедрила свою платформу более чем на 30 рынках Азии и Африки. В общей сложности финансовые технологии Huawei используют более 400 миллионов человек по всему миру.

Пан Жуньфэн, президент компании Huawei по Южно-азиатскому региону и генеральный директор Huawei по Бангладеш подчеркнул, что укрепление партнерства между Huawei и bKash в Бангладеш направлено на расширение доступа к цифровым технологиям в стране.

«С 2017 года компания Huawei тесно сотрудничает с bKash в цифровизации своих мобильных финансовых услуг с ведущей мобильной финансовой платформой. Платформа предлагает такие услуги, как электронный кошелек и нано-кредит, обеспечивая финансовую доступность и инновации для местного населения. В будущем мы продолжим укреплять наше партнерство, чтобы улучшить доступность и предоставить возможности большему количеству людей в Бангладеш воспользоваться преимуществами цифровой экономики для развития. Я верю, что наше партнерство будет способствовать росту цифровой экономики в Бангладеше, подавая замечательный пример другим развивающимся странам в регионе, когда речь идет о доступности финансовых услуг», — отметил г-н Пан.

Выступая на мероприятии, Сардер М. Асадуззаман (Sarder M Asaduzzaman), помощник постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций, подчеркнул вклад мобильных финансовых услуг в развитие и достижение SDG: «Эта инициатива в виде интеллектуальных финансовых технологий, обеспечивающих доступность, инновации и вдохновляющих Бангладеш, имеют огромную значимость и ценность. Я считаю, что и Huawei, и bKash согласны с этим и продолжают работать в этом направлении. Их дальнейшее партнерство укрепит эту инициативу в целом».

«SDG — это конечная цель, это то, чего мы хотим достичь в 2030-х годах. Мы на пути к успеху, и партнерство в области умных финансовых технологий — это средство, которое поможет нам его достичь», — заявила г-жа Сьюзан Вайз (Susan Vize), руководитель отделения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Дакке.

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