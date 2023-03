Huawei e bKash fortalecem parceria para aprofundar a inclusão financeira em Bangladesh para apoiar as SDGs

DACA, Bangladesh, 30 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei e bKash concordaram em aprofundar a parceria em Bangladesh, para impulsionar mais a inclusão financeira e permitir que mais pessoas participem e se beneficiem da economia digital no país. A bKash, a maior operadora de pagamentos móveis de Bangladesh, oferece serviços financeiros móveis a 68 milhões de pessoas, atendendo a todas as famílias de Bangladesh. A Huawei impulsiona os serviços da bKash com suas soluções de financiamento digital de ponta.

Representantes da Huawei Bangladesh e da bKash assinam MOU. (PRNewsfoto/Huawei)

Para seguir em frente, Pan Junfeng, Presidente da Huawei Região do Sul da Ásia e CEO, Huawei Bangladesh e Kamal Quadir, Fundador e CEO da bKash assinaram um MoU na Huawei Bangladesh Academy na Quarta-feira, dia 29 de Março de 2023 em Daca.

Ao discursar na cerimônia de assinatura da MoU intitulada "Smart Fintech: Inclusive. Innovative. Inspiring Bangladesh", Kamal Quadir, fundador e CEO da bKash destacou o significado da parceria.

"A inclusão financeira e os serviços inclusivos fazem parte do DNA da bKash desde o seu início em 2011. No advento da quarta revolução industrial, estamos trabalhando incansavelmente em direção a um ecossistema financeiro digital e nos tornando uma Nação Inteligente. O esforço conjunto da bKash e da Huawei tem como objetivo impulsionar a inclusão financeira e eliminar a pobreza das SDGs com soluções inovadoras", disse Kamal.

Desde o desenvolvimento dos produtos atuais da FinTech, a Huawei implementou sua plataforma em mais de 30 mercados na Ásia e na África. No total, as soluções FinTech da Huawei estão sendo utilizadas por mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo.

Pan Junfeng, presidente, Huawei Região e CEO do Sul da Ásia, Huawei Bangladesh, disse que a parceria fortalecida entre Huawei e bKash em Bangladesh tem como objetivo impulsionar a inclusão digital no país.

"Desde 2017, a Huawei vem trabalhando em estreita colaboração com a bKash na digitalização de seu MFS com a plataforma líder de Dinheiro Móvel. A plataforma oferece serviços como carteira eletrônica e Nano-loan, trazendo inclusão financeira e inovação, às comunidades locais. Daqui em diante, continuaremos a aprofundar nossa parceria para capacitar e permitir que mais pessoas em Bangladesh aproveitem os benefícios da economia digital para o desenvolvimento. E eu acredito que nossa parceria impulsionará o crescimento da economia digital em Bangladesh, estabelecendo um exemplo notável para outros países EM da região, quando se trata de inclusão financeira", disse Pan.

Ao discursar no evento Sarder M Asaduzzaman, o representante residente assistente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento destacou a contribuição da MFS no desenvolvimento e para alcançar a meta da SDGs, "Esta iniciativa: smart fintech que traz uma combinação inclusiva, inovadora e inspiradora de Bangladesh carrega peso e insights. Acredito que a Huawei e a bKash concordam e estão trabalhando nisso. E sua parceria adicional reforçará toda a iniciativa".

"A SDG é o objetivo final, é onde queremos estar em 2030. Estamos no caminho e esta parceria com a Smart Fintech é o veículo que nos levará a chegar lá". disse a Sra. Susan Vize, oficial responsável pela United Nations Educational, Scientific e Cultural Organization (UNESCO) Dhaka Office.

