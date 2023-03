Huawei i bKash zacieśniają partnerstwo, aby zwiększyć poziom włączenia finansowego w Bangladeszu w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

DHAKA, Bangladesz, 31 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- firmy Huawei and bKash zawarły porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy w Bangladeszu, aby zwiększać poziom włączenia finansowego w tym kraju i umożliwić mieszkańcom Bangladeszu uczestnictwo w jego gospodarce cyfrowej i czerpanie z niej korzyści. Firma bKash, największy operator płatności mobilnych w Bangladeszu, świadczy mobilne usługi finansowe dla 68 milionów ludzi, zaspokajając potrzeby każdej rodziny w Bangladeszu. Huawei zasila usługi bKash najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie finansów cyfrowych.

Representatives from Huawei Bangladesh and bKash are signing the MOU.

Z myślą o rozwoju współpracy w środę 29 marca 2023 r. podczas Huawei Bangladesh Academy w Dhace firmy - reprezentowane przez Pana Junfenga, prezesa Huawei w regionie Azji Południowej i dyrektora generalnego Huawei w Bangladeszu, oraz Kamala Quadira, założyciela i dyrektora generalnego bKash - podpisały porozumienie.

Podczas ceremonii podpisania porozumienia, odbywającej się pod hasłem „Smart Fintech: Inclusive. Innovative. Inspiring Bangladesh", Kamal Quadir - założyciel i dyrektor generalny kBash - wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie partnerstwa.

„Włączenie finansowe i inkluzywne usługi wpisują się w DNA firmy bKash od czasu jej powstania w 2011 r. W kontekście rozpoczynającej się czwartej rewolucji przemysłowej pracujemy nieustannie nad stworzeniem cyfrowego ekosystemu finansowego i inteligentnego państwa. Wspólne działania bKash i Huawei mają na celu zwiększenie poziomu włączenia finansowego i wyeliminowanie ubóstwa w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Służyć temu mają nowatorskie rozwiązania" - powiedział Kamal.

Od czasu powstania aktualnych produktów FinTech firma Huawei wdrożyła swoją platformę na ponad 30 rynkach Azji i Afryki. Ze stworzonych przez Huawei rozwiązań FinTech korzysta łącznie ponad 400 mln ludzi na całym świecie.

Pan Junfeng, prezes Huawei na region Azji Południowej i dyrektor generalny Huawei w Bangladeszu powiedział, że zacieśnienie partnerstwa pomiędzy Huawei i bKash w Bangladeszu ma na celu zwiększyć poziom włączenia cyfrowego w tym państwie.

„Huawei od 2017 r. blisko współpracuje z Bkash w zakresie cyfryzacji mobilnych usług finansowych w Bangladeszu za pośrednictwem czołowej platformy Mobile Money. Oferta platformy to m.in. e-wallet i Nano-loan (e-portfel i Nano-pożyczka) - rozwiązania stworzone z myślą o włączeniu finansowym lokalnych społeczności i przeznaczonych dla nich innowacjach. W przyszłości planujemy pogłębiać naszą współpracę, aby stworzyć jeszcze większej liczbie mieszkańców Bangladeszu warunki do czerpania korzyści z gospodarki cyfrowej i idącego za tym rozwoju. Jestem przekonany, że nasze partnerstwo przyczyni się do rozwoju gospodarki cyfrowej w Bangladeszu, dając doskonały przykład dla innych rozwijających się rynków w regionie w dziedzinie włączenia finansowego" - powiedział Pan.

Podczas wydarzenia przemówienie wygłosił również Sarder M Asaduzzaman, miejscowy przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), podkreślając wkład mobilnych usług finansowych w rozwój i realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. „Inicjatywa ta - smart fintech wnoszący włączenie i innowacje oraz inspirujący Bangladesz - ma dużą wagę i poszerza naszą wiedzę. Myślę, że zarówno Huawei, jak i Bkash, podzielają to zdanie. Ich partnerstwo będzie wspierać realizację całego przedsięwzięcia".

„W ostatecznym rozrachunku liczy się realizacja celów zrównoważonego rozwoju. To jest nasz cel na czwartą dekadę XXI w. Jesteśmy na ścieżce ku temu celowi, a nasze partnerstwo smart fintech pomoże nam go osiągnąć" - mówiła Susan Vize, Officer-in-Charge w biurze UNESCO w Dhaka.

