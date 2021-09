"Human Brains: Conversations", um projeto on-line dedicado a estudos do cérebro e apresentado pela Fondazione Prada

MILÃO, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Fondazione Prada apresenta o projeto on-line "Human Brains: Conversations", a segunda fase do programa multidisciplinar "Human Brains" dedicado a estudos do cérebro. O projeto "Conversations" será realizado de setembro de 2021 a abril de 2022 e estará disponível no site humanbrains.fondazioneprada.org e no canal da Fondazione Prada no YouTube. O projeto on-line consiste em sete pares de aulas em vídeo ministradas por cientistas, filósofos e pesquisadores internacionais seguidas por sete conversas ao vivo em que o público poderá interagir remotamente.