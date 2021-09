« Human Brains: Conversations », un projet en ligne dédié aux études du cerveau et présenté par la Fondazione Prada

« Human Brains » est le résultat d'une recherche complexe menée par la Fondazione Prada en collaboration avec un comité scientifique présidé par le neurologue Giancarlo Comi et composé de chercheurs, médecins, psychologues, linguistes, philosophes, vulgarisateurs et conservateurs, tels que Jubin Abutalebi, Massimo Cacciari, Viviana Kasam, Udo Kittelmann, Letizia Leocani, Andrea Moro et Daniela Perani. Ce projet scientifique est un véritable défi pour une institution telle que la Fondazione Prada. Le dialogue incarné par « Human Brains » souligne l'importance de la coopération pour valoriser et diffuser des études et des pratiques significatives pour notre présent.