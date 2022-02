"Ignite" impulsiona criação de conteúdo digital saudita e produção de mídia com investimentos de USD 1,1 bilhão

IGNITE

O Conselho de Conteúdo Digital anunciou o Ignite, um novo programa que transformará a Arábia Saudita em um importante centro de entretenimento digital e produção de mídia. O programa visa criar um ecossistema abrangente que atrairá empresas de conteúdo digital e ampliará a mídia local e o setor de criação de conteúdo.

O Ignite pretende triplicar o tamanho do mercado de conteúdo digital da Arábia Saudita em jogos, áudio, vídeo e publicidade. O programa é respaldado por um investimento de USD 1,1 bilhão, com incentivos que incluem suporte financeiro a empresas e start-ups locais, regionais e internacionais; desenvolvimento de infraestrutura; programas de desenvolvimento de talentos e políticas e regulamentos aprimorados.

O programa inclui fundos para apoiar os setores de cinema e games locais. A Arábia Saudita também aprimorará as medidas de proteção à propriedade intelectual e oferecerá um balcão único para agilizar os processos para os investidores.

LANÇAMENTO DO Wi-Fi 6E DA CITC E TECNOLOGIA DE SATÉLITE LEO

O Reino anunciou o lançamento do Wi-Fi 6E, suportado pela maior quantidade de espectro disponível para Wi-Fi de qualquer país do mundo. A combinação de tecnologia de última geração e quantidade recorde de espectro permitirá que a Arábia Saudita se beneficie das velocidades de Wi-Fi mais rápidas do mundo (2,4 Gbps). Espera-se que a viabilização dessa conectividade avançada quadruplique a contribuição geral do Wi-Fi para o PIB da Arábia Saudita, passando de USD 4,7 bilhões em 2021 para mais de USD 18 bilhões em 2030.

A atualização do Wi-Fi do Reino é apoiada por outras iniciativas, incluindo o primeiro teste regional da tecnologia de satélite de órbita terrestre baixa (LEO) para estender cobertura confiável para áreas remotas do Reino. A CITC (Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação) também realizará um leilão de frequências durante o primeiro semestre deste ano, um desenvolvimento que provavelmente colocará a Arábia Saudita em primeiro lugar globalmente para espectro disponível para redes 5G.

TREND MICRO ANUNCIA DATA LAKE LOCAL E ABRE SUA SEDE EM RIAD

A Trend Micro anunciou a abertura de sua sede regional no Oriente Médio e África (MEA) em Riad, um data lake de segurança, um centro de excelência em segurança cibernética e outros investimentos na Arábia Saudita, totalizando mais de USD 50 milhões. Os investimentos visam ampliar o compromisso contínuo da Trend Micro de proteger organizações públicas e privadas no Reino e em toda a região.

A LEAP está preparada para se tornar a maior plataforma de tecnologias inovadoras do mundo, destacando o ecossistema global de inovação, conectando pioneiros e inovadores com líderes empresariais e governamentais, empreendedores e investidores para experimentarem e aprenderem sobre as tecnologias do futuro.

