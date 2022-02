Le programme « Ignite » stimulera la création de contenu numérique et la production de médias en Arabie saoudite grâce à des investissements de 1,1 milliard de dollars américains

Le nouveau programme et les investissements font partie des plans de l'Arabie saoudite pour accélérer son écosystème numérique et tirer parti de sa position dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour devenir une économie numérique internationale de premier plan.

Le Digital Content Council a annoncé la création d'Ignite, un nouveau programme qui transformera l'Arabie saoudite en un centre de production de médias et de contenus de divertissement numérique de premier plan. Le programme vise à créer un écosystème complet qui attirera les entreprises de contenu numérique et fera croître le secteur local des médias et de la création de contenu.

Ignite vise à tripler la taille du marché saoudien du contenu numérique dans les domaines des jeux, de l'audio, de la vidéo et de la publicité. Le programme est soutenu par un investissement de 1,1 milliard de dollars américains, avec des mesures incitatives comprenant un soutien financier pour les entreprises et les startups locales, régionales et internationales, le développement des infrastructures, des programmes de développement des talents et l'amélioration des politiques et des réglementations.

Le programme comprend des fonds destinés à soutenir les industries locales du cinéma et des jeux. L'Arabie saoudite renforcera également les mesures de protection de la propriété intellectuelle et offrira un guichet unique pour simplifier les processus pour les investisseurs.

LANCEMENT DU CITC WiFi 6E ET DE LA TECHNOLOGIE DES SATELLITES LEO

Le Royaume a annoncé le lancement de la WiFi 6E, soutenu par la plus grande quantité de spectre disponible pour le WiFi de tous les pays dans le monde. La combinaison d'une technologie de pointe et d'une quantité record de spectre permettra à l'Arabie saoudite de bénéficier des vitesses WiFi les plus rapides au monde (2,4 Gbps). La mise en place de cette connectivité avancée devrait quadrupler la contribution globale du Wi-Fi au PIB de l'Arabie saoudite, qui passera de 4,7 milliards de dollars en 2021 à plus de 18 milliards de dollars américains en 2030.

La mise à niveau du WiFi du Royaume est soutenue par d'autres initiatives, notamment le premier essai régional de la technologie satellitaire en orbite terrestre basse (LEO) pour étendre une couverture fiable aux zones reculées du Royaume. Le CITC organisera également une vente aux enchères de fréquences au cours du premier semestre de cette année, un développement susceptible de placer l'Arabie saoudite au premier rang mondial pour le spectre disponible pour les réseaux 5G.

TREND MICRO ANNONCE LA CRÉATION D'UN LAC DE DONNÉES LOCAL ET OUVRE SON SIÈGE À RIYAD

Trend Micro a annoncé l'ouverture de son siège régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) à Riyad, un lac de données de sécurité, un centre d'excellence en cybersécurité et d'autres investissements en Arabie saoudite pour un total de plus de 50 millions de dollars américains. Ces investissements visent à amplifier l'engagement continu de Trend Micro à protéger les organisations publiques et privées dans le Royaume et dans toute la région.

LEAP est en passe de devenir la plus grande plateforme technologique de début de carrière au monde, mettant en lumière l'écosystème mondial de l'innovation, connectant les pionniers et les innovateurs avec les dirigeants d'entreprises et de gouvernements, les entrepreneurs et les investisseurs afin de faire l'expérience et d'en apprendre davantage sur les technologies de l'avenir.

