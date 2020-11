„In Shanghai: China meets the U.S.": Die zweite Folge der Filmreihe trägt den Titel „Connect now with the future"

Im Rahmen der diesjährigen China International Import Expo besuchte Zou Yue, chinesischer Gastgeber und Meinungsmacher, die Gigafactory von Tesla in Shanghai und Yangshan Phase IV, den weltweit größten vollautomatisierten Hafen, um den Boom amerikanischer Unternehmen und den transpazifischen Handel zu dokumentieren und eine kurze Filmreihe in vier Folgen mit dem Titel „In Shanghai: China meets the U.S." („In Shanghai treffen sich China und die USA") zu drehen. In der zweiten Folge geht es um die Dynamik und die Beziehung zwischen den beiden Ländern.