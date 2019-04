"Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda" de Shaanxi Xi'an (Samsung) • Maratón Internacional de la Muralla 2019 se desarrolla en Xi'an, China

XI'AN, China, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- "Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda" de Shaanxi Xi'an (Samsung) · Maratón Internacional de la Muralla 2019 dio comienzo en Xi'an, provincia de Shaanxi –China– a las 8:30 a.m. del 20 de abril de 2019, convocando a 5.000 corredores de 28 países y regiones del ámbito mundial, incluidos Gran Bretaña, China, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos. El evento está gestionado en forma exclusiva por Amazing China Sports Management Co., Ltd.