A Maratona Internacional da Muralha da Cidade de Xi'an "Cinturão e Rota" (Samsung)•2019 é realizada em Xi'an na província de Shaanxi, na China

A Muralha da Cidade de Xi'an é uma das mais preservadas e uma das poucas fortificações de cidades antigas da China ainda totalmente intacta. É também uma herança histórica e cultural a qual necessita da proteção coletiva de todos os cidadãos chineses. Esse ano, a Fundação para a Conservação da Muralha da Cidade de Xi'an e o comitê de organização da Maratona Internacional da Muralha da Cidade trabalharam juntos para incluir no evento o Programa Guardião da Muralha da Cidade, contribuindo com os esforços da cidade para proteger as relíquias culturais da Muralha da Cidade e preservar a cultura tradicional relacionada com as fortificações.

