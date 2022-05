¡JARRITOS y Rodri Entertainment lanzan nuevo concurso de talento JARRITOS MARIACHI USA Talent Search!

Las inscripciones para MARIACHI USA Talent Search están abiertas hasta el 5 de junio

HOLLYWOOD, California, 12 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Rodri J. Rodríguez, creador, productor y presentador de MARIACHI USA, anunció hoy el lanzamiento de JARRITOS MARIACHI USA Talent Search, el primer concurso de talento mariachi de su tipo. Lanzado oficialmente el 10 de mayo de 2022, el concurso tendrá como objetivo descubrir la mejor voz de la música de mariachi en los Estados Unidos. El ganador del primer premio recibirá $5,000 y la oportunidad única de presentarse en vivo ante 17,000 fanáticos de la música de mariachi durante el 33.° Annual MARIACHI USA el 18 de junio de 2022 en el icónico Hollywood Bowl en la capital mundial del entretenimiento, Hollywood, California.

"Estamos más que emocionados de llevar a buen término esta búsqueda de talento en alianza con Jarritos, la querida marca mexicana de refrescos. Me encanta fomentar el nuevo talento y ofrecerles una plataforma para compartir su voz con tantos fanáticos de la música de mariachi", comentó Rodríguez.

Para participar en el concurso, el talento debe enviar un video de 2:30 minutos en el que interpretará una canción de música mariachi en español. Un panel de jurados compuesto por 3 expertos en música de mariachi (Carlos Alvarez, Cindy Shea, Alex Treviño) juzgará el talento basándose en la voz (50 %), la expresión (30 %) y la interpretación (20 %).

"Jarritos acepta por completo y para siempre su herencia mexicana y celebra el amor por la música de mariachi", comentó Eric Delamare, director de Marketing de Jarritos. "Nos entusiasma defender la búsqueda de talento con MARIACHI USA y Lupita Infante para encontrar el siguiente gran ícono de la música de mariachi".

Lupita Infante es conocida por su música de mariachi tradicional, norteña y ranchera. Su primer álbum de estudio, La Serenata, fue nominado a un premio Grammy al mejor álbum de música regional mexicana. En 2020, su canción Dejaré fue nominada a un premio Grammy Latino.

"Al igual que mi abuelo, Pedro Infante, me ha gustado la música de mariachi desde que era niña", comentó Lupita Infante. "Cuando era un poco más joven, iba a MARIACHI USA Fest en el Hollywood Bowl y soñaba con cantar allí con un mariachi, ¡y el año pasado LO LOGRÉ! Me siento muy orgullosa, como cantante, compositora e intérprete de la música de mariachi, así que emocioné muchísimo cuando Jarritos me pidió que fuera embajadora de JARRITOS MARIACHI USA Talent Search.

JARRITOS MARIACHI USA Talent Search invita a todos las aspirantes a estrellas de la música mariachi de todo el país, de 18 a 25 años de edad, a participar en el concurso de talento.

Ya están abiertas las inscripciones para JARRITOS MARIACHI USA Talent Search. Todas las postulaciones se deben enviar antes de las 11:59:59 p. m. (hora estándar del Pacífico, PST) del 5 de junio de 2022 y el ganador se anunciará el 10 de junio de 2022. Solo se aceptarán 200 postulaciones. Para obtener información sobre las inscripciones, las reglas oficiales y los requisitos de postulación, visite: www.mariachiusa.com/talent-search.

Acerca de MARIACHI USA

Creado en 1990, MARIACHI USA se ha convertido en el principal festival de música mariachi del mundo. Fue fundado y creado por el talentosísimo artista y productor, Rodri J. Rodríguez, de Rodri Entertainment. El Festival, que se celebra en el Hollywood Bowl desde su creación, sigue emocionando a audiencias de todas las generaciones.

Acerca de Jarritos

Creados en 1950, Jarritos son refrescos deliciosos con sabor a frutas de México. Vendidos en icónicos frascos de cristal en los Estados Unidos, la marca ofrece 13 sabores únicos, todos elaborados con sabores naturales y azúcar auténtico. Los sabores Jarritos son mandarina, tamarindo, piña, ponche de frutas, lima, pomelo, fresa, mango, guayaba, jamaica, maracuyá, cola y sandía. Cada sabor único representa un delicioso sorbo de la herencia mexicana de la marca. Jarritos se distribuye ahora en 41 países de todo el mundo. Obtenga más información en www.Jarritos.com.

