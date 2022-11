《江記的戰國龐克》舊金山亞洲藝術博物館獨家登場

沈浸式體驗古代詩歌與現代動漫結合的亞洲未來主義幻境

舊金山2022年11月21日 /美通社/ -- 江記 (Kongkee),一位享負盛名勇奪大獎的動畫導演兼視覺藝術家,要帶您回到未來的奧德賽,走過2000多年的漫長征途——《江記的戰國龐克》(Kongkee: Warring States Cyberpunk) 首次匯集了漫畫、動畫、文物、以及對歷史重演的沉思,是一場沈浸式體驗展覽,追溯了傳奇詩人屈原的靈魂,從古代楚國遊歷到想像中充斥著機器人和迷幻後搖的亞洲,一場穿越古今未來的魔法大會。

《江記的戰國龐克》於2022年11月18日在舊金山亞洲藝術博物館全球首發,邀請觀眾走進藝術家江記勾繪的科幻宇宙中 。展廳中與江記的動漫、聲音和投影裝置交織陳列的是該館的重要文物,包括與展覽主題同名的歷史戰國時代(約公元前481年至公元前221年)及更早之前的青銅器與玉器。

由本館當代藝術部主管陳暢策劃的《江記的戰國龐克》將在山崎朗子和楊致遠館展出。該館於2021年開幕,日本知名的數字藝術團體 teamLab 曾在此舉辦過一場轟動的展覽。

「江記從研究戰國歷史人物的寓言故事開啟了他對當代藝術的提煉,而這一回,他通過參照本館內的考古館藏與他的創作相互呼應 。」陳暢說:「他將遠古時代的文物很自然的融入了科幻的敘述中,以濃烈的江氏風格強調過去從未遠離,探究歷史的沈澱是對開啟另一種未來的解碼,同時為我們提供了聯繫當下和重接的時刻。他讓一個充滿活力的、對亞洲未來重新的想像成為可見——在能量、音樂與色彩的加持下,遠古的謎團及尚待探索的尖端技術交織融匯成一體。」

展覽圍繞楚國詩人屈原(公元前339年-公元前278年)的魂魄,構想他的記憶被下載到未來科技催生出的機器人內存裡。屈原投江溺斃,後世為他每年舉行龍舟競賽以及與之相關的端午節,是全球華人社會最生動熱鬧的族群紀念。然而,「就像希臘哲學家赫拉克利特說的那樣:『沒有人會兩次踏入同一條河流,因為這不是同一條河流,他也不是同一個人。』」江記說道。「我問自己,當一個靈魂在水下游離了2000年後再出現時會發生什麼狀況?——會尋找新的出路嗎?是否會回到他所熟悉的地方?屈原的詩歌有一種迷幻、飄渺的語言,我試圖在我的藝術創作中體現出來,不僅如此,我更希望他能反映我們對這個時代的迷失以及期許。」

在霓虹迷幻的展場裡,踏入分不清是江記還是安卓機器人屈原的記憶之河中,何為生死與不朽、肉體與靈魂,以及從追求天人合一的古人到當今人機合一的後疫情現實,人類與文明何去何從?

「戰國時代既是一個政治紛爭的時期,也是一個對藝術影響深遠的璀璨時代,許多最持久、最有力的主題融入了華夏文化」 Barbara Bass Bakar 董事兼舊金山亞洲藝術博物館館長許傑表示:「《江記的戰國龐克》為我們提供了一種將過去與未來交織想像的方式,並讓我們重視當今的數碼表達與數字敘事——動畫、影像藝術,甚至電玩遊戲——如何共享同樣來之不易的技術、靈感與文化影響,正如古人看待當時的青銅器、玉器以及漆器一樣的態度。」

舊金山亞洲藝術博物館將在未來的一年裡帶領觀眾踏入一場場穿越時空的文化之旅。 圍繞美籍華裔酷兒藝術家李玉冰(1936-1998)的回顧展《初見:李玉冰》於上 月開幕,重現了她融合了東西方文化的獨特作品。關於極具影響力的日本藝術家吉田博(1926-1995)的個展《色彩之旅:吉田博當代版畫展》和香港藝術家林東 鵬(Lam Tung Pang)的自然裝置作品展《林東鵬:過去進行時》也將與12月16日開展。聚焦此刻,舊金山亞洲藝術博物館年末重磅展覽《江記的戰國龐克》 即將在2022年11月18日登場,開啟未來幻想主義式的文化盛宴。

關於江記

江記 (Kongkee),本名江康泉(KONG Khong-chang),1977年出生於馬來西亞,在香港長大,是一名動畫導演兼視覺藝術家,現居倫敦。2008年創建了Penguin Lab工作室至今。他的作品曾在電影節上亮相,並引起英國流行樂隊Blur的注意,Blur樂團後與江記合作創作了一本漫畫書,根據其熱門專輯《The Magic Whip》(2015,中譯《模糊魔鞭》) 繪製了《香江模糊記》(Travel to Hong Kong with Blur) 。2012年,江記的漫畫在歐洲以法語出版《Detournements: La littérature de Hong Kong en bande dessinée (co. Chihoi)》。2013年江記開始開發漫畫系列《Mi Luo Virtual》,它成為了《江記:戰國時代的數碼龐克》(Kongkee: Warring States Cyberpunk) 展覽的創作基礎。2020年,該漫畫的其中一章被動畫化、並改編成短片《離騷幻覺》(Dragon's Delusion),該片獲得DigiCon6大獎,是為亞洲地區地位最高榮譽動漫獎項。他的最新作品《海市鏡花》(Flower In The Mirror) 是 M+ 博物館委託製作的互動影像裝置藝術展,現正於香港展出。

