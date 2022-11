《江记的战国庞克》旧金山亚洲艺术博物馆独家登场

沈浸式体验古代诗歌与现代动漫结合的亚洲未来主义幻境

旧金山2022年11月21日 /美通社/ -- 江记 (Kongkee),一位享负盛名勇夺大奖的动画导演兼视觉艺术家,要带您回到未来的奥德赛,走过2000多年的漫长征途——《江记的战国庞克》(Kongkee: Warring States Cyberpunk) 首次汇集了漫画、动画、文物、以及对历史重演的沉思,是一场沈浸式体验展览,追溯了传奇诗人屈原的灵魂,从古代楚国游历到想像中充斥着机器人和迷幻后摇的亚洲,一场穿越古今未来的魔法大会。

《江记的战国庞克》于2022年11月18日在旧金山亚洲艺术博物馆全球首发,邀请观众走进艺术家江记勾绘的科幻宇宙中 。展厅中与江记的动漫、声音和投影装置交织陈列的是该馆的重要文物,包括与展览主题同名的历史战国时代(约公元前481年至公元前221年)及更早之前的青铜器与玉器。

由本馆当代艺术部主管陈畅策划的《江记的战国庞克》将在山崎朗子和杨致远馆展出。该馆于2021年开幕,日本知名的数字艺术团体 teamLab 曾在此举办过一场轰动的展览。

“江记从研究战国历史人物的寓言故事开启了他对当代艺术的提炼,而这一回,他通过参照本馆内的考古馆藏与他的创作相互呼应 。” 陈畅说:“他将远古时代的文物很自然的融入了科幻的叙述中,以浓烈的江氏风格强调过去从未远离,探究历史的沈淀是对开启另一种未来的解码,同时为我们提供了联系当下和重接的时刻。他让一个充满活力的、对亚洲未来重新的想像成为可见——在能量、音乐与色彩的加持下,远古的谜团及尚待探索的尖端技术交织融汇成一体。”

展览围绕楚国诗人屈原(公元前339年-公元前278年)的魂魄,构想他的记忆被下载到未来科技催生出的机器人内存里。屈原投江溺毙,后世为他每年举行龙舟竞赛以及与之相关的端午节,是全球华人社会最生动热闹的族群纪念。然而,“就像希腊哲学家赫拉克利特说的那样:『没有人会两次踏入同一条河流,因为这不是同一条河流,他也不是同一个人。』” 江记说道。“我问自己,当一个灵魂在水下游离了2000年后再出现时会发生什么状况?——会寻找新的出路吗?是否会回到他所熟悉的地方?屈原的诗歌有一种迷幻、飘渺的语言,我试图在我的艺术创作中体现出来,不仅如此,我更希望他能反映我们对这个时代的迷失以及期许。”

在霓虹迷幻的展场里,踏入分不清是江记还是安卓机器人屈原的记忆之河中,何为生死与不朽、肉体与灵魂,以及从追求天人合一的古人到当今人机合一的后疫情现实,人类与文明何去何从?

“战国时代既是一个政治纷争的时期,也是一个对艺术影响深远的璀璨时代,许多最持久、最有力的主题融入了华夏文化。” Barbara Bass Bakar 董事兼旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰表示:“《江记的战国庞克》为我们提供了一种将过去与未来交织想像的方式,并让我们重视当今的数码表达与数字叙事——动画、影像艺术,甚至电玩游戏——如何共享同样来之不易的技术、灵感与文化影响,正如古人看待当时的青铜器、玉器以及漆器一样的态度。”

旧金山亚洲艺术博物馆将在未来的一年里带领观众踏入一场场穿越时空的文化之旅。 围绕美籍华裔酷儿艺术家李玉冰(1936-1998)的回顾展《初见:李玉冰》于上 月开幕,重现了她融合了东西方文化的独特作品。关于极具影响力的日本艺术家吉田博(1926-1995)的个展《色彩之旅:吉田博当代版画展》和香港艺术家林东 鹏(Lam Tung Pang)的自然装置作品展《林东鹏:过去进行时》也将与12月16日开展。聚焦此刻,旧金山亚洲艺术博物馆年末重磅展览《江记的战国庞克》 即将在2022年11月18日登场,开启未来幻想主义式的文化盛宴。

关于江记

江记 (Kongkee),本名江康泉(KONG Khong-chang),1977年出生于马来西亚,在香港长大,是一名动画导演兼视觉艺术家,现居伦敦。2008年创建了Penguin Lab工作室至今。他的作品曾在电影节上亮相,并引起英国流行乐队Blur的注意,Blur乐团后与江记合作创作了一本漫画书,根据其热门专辑《The Magic Whip》(2015,中译《模糊魔鞭》) 绘制了《香江模糊记》(Travel to Hong Kong with Blur) 。2012年,江记的漫画在欧洲以法语出版《Detournements: La littérature de Hong Kong en bande dessinée (co. Chihoi)》。2013年江记开始开发漫画系列《Mi Luo Virtual》,它成为了《江记:战国时代的数码庞克》(Kongkee: Warring States Cyberpunk) 展览的创作基础。2020年,该漫画的其中一章被动画化、并改编成短片《离骚幻觉》(Dragon's Delusion),该片获得DigiCon6大奖,是为亚洲地区地位最高荣誉动漫奖项。他的最新作品《海市镜花》(Flower In The Mirror) 是 M+ 博物馆委讬制作的互动影像装置艺术展,现正于香港展出。

