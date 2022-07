¡LA AARP OFRECE EXPERIENCIAS ÚNICAS PARA LOS FANÁTICOS EN EL PRÓXIMO VEGAS TEJANO TAKEOVER 2022!

¡La Ultimate Tejano Music Fan Experience patrocinada por AARP presenta

la promoción "15 Ways In 30 Days" para ganar con Edward James Olmos,

Bobby Pulido, Chris Pérez y mucho más!

¡Los fanáticos de la música Tex-Mex recibirán gratis la grabación de la presentación final

en vivo de la superestrella de la música tejana Shelly Lares en Las Vegas!

LAS VEGAS, 7 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AARP, la organización no partidista y sin fines de lucro más grande del país dedicada a empoderar a las personas mayores de 50 años, anuncia su colaboración con el Vegas Tejano Takeover 2022 de INGEÑUITY para ofrecerles a los fanáticos de la música experiencias únicas y memorables. El Vegas Tejano Takeover es el evento emblemático de la industria de la música Tex-Mex y está programado para realizarse entre el 7 y el 10 de julio en el Westgate Las Vegas Hotel & Casino de Las Vegas. Miles de fanáticos de la música de todo Estados Unidos convergerán en Las Vegas para asistir a este evento cultural de cuatro días que incluye la Tejano America FanFest Expo, el Gran Bailes, el SqueezeBox Ultra Music Bash y el Vegas Vibe Pool & Tequila Splash.

Para apoyar al género musical y a los fanáticos de la música tejana en todas partes, la AARP ofrecerá dos oportunidades de experiencias exclusivas, únicas y memorables durante todo el mes de julio. La Ultimate Tejano Music Fan Experience patrocinada por AARP les ofrece a los fanáticos de la música tejana "15 Ways in 30 Days" para tener la oportunidad de adquirir experiencias memorables y artículos de colección únicos en Las Vegas —y en línea para quienes no asisten de manera presencial— durante el Vegas Tejano Takeover, del 8 al 31 de julio. Entre las oportunidades que se ofrecen en Las Vegas se incluyen: una cena con el artista Bobby Pulido, un encuentro y saludo con el artista Chris Pérez (esposo de la fallecida Selena), un encuentro y saludo virtual con el actor Edward James Olmos, una presentación privada de Los Texmaniacs, una limusina para un fanático y sus invitados, y la oportunidad de presentar una banda desde el escenario, por nombrar algunas. Los fanáticos del Takeover que no asistan de manera presencial también podrán ganar, desde entradas para el Vegas Tejano Takeover 2023 o el Tejano America New Year's Eve con el legendario Little Joe y La Familia hasta recuerdos autografiados, paquetes de música y presentaciones virtuales, entre otros.

Además, la AARP se asoció con la artista y superestrella de la música tejana Shelly Lares para ofrecerles a los fanáticos una descarga digital de su presentación final en vivo en el Vegas Tejano Takeover Gran Baile del viernes 8 de julio.

Los fanáticos pueden registrarse para descargar gratis la música de la presentación en vivo de Shelly Lares en Las Vegas a partir del 7 de julio en el Vegas Tejano Takeover y en VegasTejano.com.

"La AARP se complace en ofrecerles a los fanáticos de la música tejana la alegría musical y la celebración de este importante género latino", expresó Yvette Peña, vicepresidenta de Estrategia de Audiencia de AARP. "¡Nos complace patrocinar una vez más una promoción favorita de los fanáticos con la Ultimate Tejano Music Fan Experience!", agregó Peña.

"La AARP lo hace de nuevo: les obsequia a los fanáticos el regalo de la música con la presentación en vivo de Shelly Lares en Las Vegas para que conserven para siempre en su colección musical", señaló Sarah Ruiz Chavez, presidenta de INGEÑUITY y creadora del Vegas Tejano Takeover. "¡La Ultimate Tejano Music Fan Experience patrocinada por AARP es inigualable en nuestra selección de experiencias memorables e invaluables!"

El Vegas Tejano Takeover 2022 es el principal evento en la industria de la música tejana creado por INGEÑUITY, la aclamada productora de experiencias. Para obtener información sobre entradas, reservas de hoteles y horarios de las presentaciones, visite VegasTejano.com o llame al 913-397-8850.

Acerca de INGEÑUITY

INGEÑUITY es una agencia productora de contenido y eventos en vivo especializada en la creación de propiedades de entretenimiento multicultural únicas en materia de cultura, música y comedia. David Chavez, fundador y director ejecutivo, no solo es conocido por inspirar y entretener a millones de personas, sino también por darle forma a la narrativa hispana nacional como creador de contenido visionario y estratega de compromiso.

Acerca de la AARP

La AARP es la organización no partidista sin fines de lucro más grande del país dedicada a empoderar a personas mayores de 50 años para que tengan la posibilidad de elegir cómo vivir a medida que pasa el tiempo. Con presencia a nivel nacional y casi 38 millones de miembros, la AARP fortalece a las comunidades y aboga por lo que más les importa a las familias: seguridad en salud, estabilidad financiera y realización personal. La AARP también produce las publicaciones de circulación más grandes del país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visite www.aarp.org o siga a @AARP y @AARPadvocates en redes sociales.

Contacto para los medios: David Chavez, (816) 507-7877.

FUENTE INGENUITY

SOURCE INGENUITY