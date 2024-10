« La SUBARU LEVORG présente la 2024 UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE » qui aura lieu du 18 au 20 octobre 2024 à Utsunomiya ; le nom de l'épreuve a été modifié pour inclure « Utsunomiya »

- Le nom de la 31e épreuve, «UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE», inclut désormais « Utsunomiya », diffusion en ligne disponible -

- Au total, 114 coureurs de 19 équipes, dont l'UCI WorldTeam et d'autres équipes étrangères prestigieuses, participent à la course -

UTSUNOMIYA, Japon, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le comité d'organisation de la UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE a annoncé que la course, « SUBARU LEVORG présente 2024 UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE » se déroulera sur trois jours, du vendredi 18 octobre au dimanche 20 octobre 2024, dans la ville d'Utsunomiya, LA capitale japonaise de la course sur route. Il s'agit de la course sur route d'un jour la mieux classée d'Asie et de la seule épreuve ProSeries de l'Union cycliste internationale (UCI) au Japon. À partir de cette année, le nom de l'épreuve inclura « Utsunomiya » et des cyclistes renommés du monde entier se réuniront à Utsunomiya en octobre. L'anticipation pour la UTSUNOMIYA JAPAN CUP continue de croître ; une diffusion en ligne sera disponible.

Site officiel : https://www.japancup.gr.jp/index.php/2024/english

À propos de la course/participants

7 équipes de l'UCI WorldTeams, la catégorie la plus élevée au monde, participeront à la course : Team Jayco AlUla(AUS), Astana Qazaqstan Team(KAZ), Team Bahrain Victorious(BRN), Cofidis(FRA), EF Education-EasyPost(USA), Lidl-Trek(USA), Soudal Quick-Step(BEL). En particulier, Simon Philip Yates (GBR) de l'équipe Jayco AlUla, qui a remporté de nombreuses étapes et a été bien classé au classement général, et l'ancien champion du monde Mads Pedersen (DEN) de Lidl-Trek sont parmi les coureurs à surveiller. Le public peut également se réjouir de la participation de Gleb Brussenskiy (KAZ) de l'équipe Astana Qazaqstan, qui portera le maillot de champion d'Asie, de Neilson Powless (USA) de EF Education-EasyPost, qui a remporté la COUPE DU JAPON il y a deux ans et de l'as japonais Yukiya Arashiro (JPN) de l'équipe Bahrain Victorious.

Dans la deuxième division des UCI ProTeams, Israel - Premier Tech(ISR), Lotto Dstny(BEL), et Team Novo Nordisk(USA) participeront.

À propos de la diffusion en ligne

Chaîne YouTube officielle de la « UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE » : https://www.youtube.com/c/Japancup

Détails de la diffusion

Critérium UTSUNOMIYA JAPAN CUP (en direct) : 15h40, samedi 19 octobre 2024 (heure du Japon)

Course cycliste sur route UTSUNOMIYA JAPAN CUP (en direct) 10h00, dimanche 20 octobre 2024 (heure du Japon)

Vidéo de promotion officielle de la UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE :

https://www.youtube.com/watch?v=bIeaFsCSdng&list=PLPkuoUCwH8ERUlYEzkZNjA2iUt5446tDi

Livre des relations publiques (japonais) : https://app.box.com/s/q33o5itp6bbfwh6o6ndk02on89vrqkvo

Informations touristiques sur Utsunomiya

Découvrez Utsunomiya : https://discover-utsunomiya.com/