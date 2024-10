„SUBARU LEVORG presents 2024 UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE", findet vom 18. bis 20. Oktober 2024 in Utsunomiya statt; der Name des Turniers wurde geändert, um „Utsunomiya" einzuschließen.

- Der Name des 31. Turniers, „UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE", beinhaltet jetzt „Utsunomiya", Online-Übertragung verfügbar -

- Insgesamt 114 Fahrer aus 19 Teams, darunter das UCI WorldTeam und andere prestigeträchtige ausländische Teams, nehmen am Rennen teil -

UTSUNOMIYA, Japan, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Organisationskomitee des UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE gab bekannt, dass das Rennen, „SUBARU LEVORG presents 2024 UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE" über drei Tage von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober 2024, in Utsunomiya City, dem Zentrum des japanischen Straßenrennsports, stattfinden wird. Das Rennen ist das höchstrangige eintägige Straßenrennen in Asien und die einzige Veranstaltung der Union Cycliste Internationale (UCI) ProSeries in Japan. Ab diesem Jahr wird der Name des Turniers um den Zusatz „Utsunomiya" ergänzt, und im Oktober treffen sich in Utsunomiya Star-Fahrradfahrer aus aller Welt. Die Vorfreude auf den UTSUNOMIYA JAPAN CUP wächst weiter; die Übertragung wird online erfolgen.

Offizielle Website: https://www.japancup.gr.jp/index.php/2024/english

Informationen zum Rennen/zu den Teilnehmern

Von den UCI WorldTeams, der höchsten Kategorie der Welt, werden 7 Teams teilnehmen: Team Jayco AlUla(AUS), Astana Qazaqstan Team(KAZ), Team Bahrain Victorious(BRN), Cofidis(FRA), EF Education-EasyPost(USA), Lidl-Trek(USA), Soudal Quick-Step(BEL). Vor allem Simon Philip Yates (GBR) vom Team Jayco AlUla, der zahlreiche Etappen gewonnen hat und in der Gesamtwertung weit oben rangiert, und der ehemalige Weltmeister Mads Pedersen (DEN) von Lidl-Trek gehören zu den Fahrern, die es zu beobachten gilt. Die Zuschauer können sich auch auf die Teilnahme von Gleb Brussenskiy(KAZ) vom Astana Qazaqstan Team freuen, der das Trikot des Asienmeisters tragen wird, sowie auf Neilson Powless(USA) von EF Education-EasyPost, der vor zwei Jahren den JAPAN CUP gewonnen hat, und das japanische Ass Yukiya Arashiro(JPN) vom Team Bahrain Victorious.

Aus der zweiten Division der UCI ProTeams werden Israel - Premier Tech (ISR), Lotto Dstny (BEL) und das Team Novo Nordisk (USA) teilnehmen.

Informationen zur Online-Übertragung

offizieller YouTube-Kanal des „UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE": https://www.youtube.com/c/Japancup

Einzelheiten zur Übertragung

UTSUNOMIYA JAPAN CUP Criterium (Live): 15:40 Uhr, Samstag, 19. Oktober 2024 (JST)

UTSUNOMIYA JAPAN CUP Straßenrennen (Live): 10:00 Uhr, Sonntag, 20. Oktober 2024 (JST)

UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE Offizielles Werbevideo:

https://www.youtube.com/watch?v=bIeaFsCSdng&list=PLPkuoUCwH8ERUlYEzkZNjA2iUt5446tDi

Pressemappe (Japanisch): https://app.box.com/s/q33o5itp6bbfwh6o6ndk02on89vrqkvo

Utsunomiyas Tourismusinformation

Entdecken Sie Utsunomiya: https://discover-utsunomiya.com/