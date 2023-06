- session de dialogue organisée par le ministère saoudien des Ressources humaines et du Développement social à Genève

RIYAD, Arabie saoudite, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien des Ressources humaines et du Développement social a organisé une session de dialogue de haut niveau en marge de la 111e session de la Conférence internationale du travail, intitulée « Le rôle du Royaume d'Arabie saoudite dans la lutte contre le travail forcé et la promotion du travail décent ».

Participation of the Ministry of Human Resources and Social Development in the International Labor Conference in Geneva - June 2023

Abdullah Abu Thanain, ministre adjoint des Ressources humaines et du Développement social chargé du travail, a ouvert la session à laquelle participaient également le sous-secrétaire du ministère chargé du Contrôle et du Développement de l'environnement de travail, Sattam bin Amer Al-Harbi, ainsi que plusieurs représentants de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation internationale pour les migrations.

La discussion a porté sur l'engagement de l'Arabie saoudite dans la lutte contre le travail forcé et sur le rôle des politiques nationales, de la société civile, des travailleurs et des employeurs, ainsi que des organisations internationales.

Sattam Al-Harbi a souligné le rôle du Royaume dans la mise en place de politiques nationales visant à promouvoir le travail décent, ce qui renforce la compétitivité du marché du travail saoudien au niveau mondial et améliore son classement dans les indicateurs de compétitivité internationale, en améliorant les politiques du travail et en réglementant continuellement l'environnement de travail. Il a également évoqué le rôle de la recherche scientifique dans l'évaluation de l'impact de la législation et des politiques, ainsi que le rôle de la coopération internationale dans la lutte contre le travail forcé. Il a indiqué que le Royaume envisageait de lancer une politique nationale visant à éliminer les pratiques de travail forcé.

La session a également abordé le rôle des organisations nationales dans le soutien des efforts du gouvernement et le renforcement des cadres réglementaires de la législation locale grâce à la participation de représentants d'organisations internationales, notamment l'Organisation internationale du travail et l'Organisation internationale pour les migrations.

L'impact des politiques de l'emploi adoptées ces dernières années sur le marché du travail et ses travailleurs a été mis en évidence, grâce aux interventions d'un représentant du Comité national des comités du travail et d'un représentant de la Fédération des chambres de commerce du Royaume.

L'organisation d'une telle discussion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour réduire le travail forcé, fournir des opportunités d'emploi adéquates et sûres pour tous, et renforcer la coopération internationale dans ce domaine. Des représentants de différents pays, des organisations internationales et des chercheurs intéressés y ont assisté.

Il convient de noter que l'engagement de l'Arabie saoudite à réduire le travail forcé et à promouvoir le travail décent sur le marché du travail découle des mesures juridiques et législatives qui ont été mises en place pour protéger les droits des travailleurs et lutter contre le travail forcé dans le Royaume. Ces mesures comprennent la définition des droits et obligations des travailleurs et la détermination des procédures juridiques nécessaires pour faire respecter ces droits et obligations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2103395/Saudi_Ministry_of_Human_Resources_and_Social_Development.jpg

SOURCE Saudi Ministry of Human Resources and Social Development - The official Saudi Press Agency