« Litanies » de Julian Anderson remporte le prix de musique Grawemeyer 2023

LOUISVILLE, Kentucky, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'incendie de la cathédrale Notre-Dame et la mort d'un collègue estimé ont influencé la création de « Litanies », a déclaré Julian Anderson, un compositeur britannique qui a remporté le prix Grawemeyer 2023 dans la catégorie « Composition musicale » pour cette œuvre, a annoncé aujourd'hui l'Université de Louisville.

Julian Anderson (photo by John Batten)

« Notre-Dame a brûlé pendant que j'écrivais ce morceau », a-t-il déclaré. « C'était traumatisant de voir une icône de la civilisation si importante partir en flammes. Cette expérience a affecté mon écriture ». Un an plus tôt, alors qu'Anderson commençait « Litanies », Oliver Knussen, compositeur et chef d'orchestre britannique renommé et ami proche, est décédé, ce qui l'a incité à composer le mouvement lent de l'œuvre en sa mémoire.

Radio France, le Hong Kong Sinfonietta, l'Orchestre symphonique de Birmingham et des orchestres de chambre en Norvège, en Suède et en Suisse ont commandé ce concerto pour violoncelle et orchestre de 25 minutes, que le violoncelliste allemand Alban Gerhardt et l'Orchestre national de France ont présenté en 2020 à l'auditorium de Radio France. Anderson a dédié le concerto à Gerhardt en reconnaissance de ses qualités particulières de violoncelliste, a-t-il déclaré.

« Le morceau explore pratiquement tous les sons qu'un violoncelle et un orchestre peuvent produire ensemble », a déclaré Marc Satterwhite, qui dirige le prix Grawemeyer. « Il couvre une vaste gamme d'émotions et est constamment inventif, mais toujours vers une finalité expressive, jamais pour le plaisir de la nouveauté ».

Anderson , qui a aujourd'hui 55 ans, a étudié avec John Lambert, Alexander Goehr et Tristan Murail au début de sa carrière. L'Orchestre symphonique de Boston, l'Orchestre philharmonique de New York et l'Orchestre de Cleveland lui ont commandé des œuvres, et des ensembles d'Europe et des États-Unis ont interprété « Khorovod » et « Alhambra Fantasy », ses morceaux les plus joués. En avril, « Exiles », un morceau qu'il a écrit en 2021 pour voix et orchestre, a été présenté à Berlin.

Professeur de composition et compositeur en résidence à la Guildhall School of Music & Drama de Londres depuis 2007, Anderson a également enseigné la composition musicale à l'université de Harvard et au Royal College of Music. En 2021, il a été nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE) pour les services exceptionnels qu'il a rendus à la musique.

Schott Music Ltd. publie ses compositions écrites à partir de la mi-2014 et Faber Music, celles écrites avant.

Les lauréats des prix Grawemeyer de l'année prochaine sont désignés cette semaine, sous réserve de l'approbation officielle des administrateurs de l'université. Ces prix annuels d'un montant de 100 000 dollars récompensent également les idées phares dans les domaines de l'ordre mondial, de la psychologie, de l'éducation et de la religion. Les lauréats se rendront à Louisville au printemps pour recevoir leur prix et tenir des conférences gratuites sur leurs idées gagnantes.

