Представляя Lucid Gravity: новый стандарт электрического кроссовера

«Кроссовер Gravity знаменует собой существенный скачок вперед с точки зрения ведущей в мире технологии и дизайна Lucid. Клиенты смогут насладиться беспрецедентным сочетанием большого пространства и маневренности, роскоши и разнообразия, которые все вместе удачно воплотились в одном замечательном автомобиле, дающим ощущения от вождения и время работы без подзарядки настоящего автомобиля Lucid», – сказал Питер Ролинсон (Peter Rawlinson), главный исполнительный и технический директор Lucid. «Инновационная запатентованная технология трансмиссии электрического транспортного средства Lucid и наш холистический подход к проектированию автомобиля, уже реализованный в седане Air, по-новому определит то, что считалось возможным для роскошного кроссовера. В Gravity эти инновации получили свое дальнейшее развитие, и наша технология следующего поколения применяется для достижения еще большего эффекта, приведя к появлению электрического кроссовера, который может проехать более 440 миль1 на аккумуляторе немногим более, чем половина размера аккумуляторов наших конкурентов».

Дизайн Gravity: Баланс формы и функциональности «Компания Lucid верит в раздвигание границ дизайна. В своей вере мы дошли до максимизации пространства, аэродинамической эффективности и утилитарности, что привело к созданию электрического кроссовера с ранее невиданным набором характеристик», – сказал Дерек Дженкинс (Derek Jenkins), старший вице-президент отдела дизайна и бренда в Lucid. «Вне зависимости от того, является ли кроссовер семейным вместительным автомобилем для путешествий или автомобилем, способным проходить длинную дистанцию без подзарядки, Gravity спроектирован быть разным. Приверженность нашей команды созданию кроссовера, который элегантно сочетает в себе форму и функции привил к созданию автомобиля с впечатляющим визуалом, невероятно разнообразному, который дарит высококлассные ощущения от вождения».

Приверженность Lucid высокому уровню дизайна, просторнрму салону и разнообразию еще больше выделяет Gravity из ряда конкурентов.. Варианты дизайна экстерьера – свидетельство слияния эстетики и утилитарности Gravity. Внимание к эффективности привело к получению целевого коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне менее 0,243, аэродинамический профиль не превзойден другими трехрядными кроссоверами. Способность овладевать вниманием присутствующих, а также передний багажник, элегантный профиль, удлиненный салон и спортивный спойлер, Gravity демонстрирует свою способность соответствовать самым разным потребностям водителя, находящегося каждый день за рулем.

В салоне Gravity впечатляет просторными и гибкими зонами для багажа. Кабина располагает просторными местами с дополнительным удобством второго и третьего ряда сидений, которые складываются в плоскую поверхность и дают более 112 кубических футов общего полезного пространства для багажа, обеспечивая великолепное сочетание комфорта и вместительности. Подвижные сиденья второго ряда сочетают в себе встроенные удобные столики для улучшения ощущений от езды во втором ряду. Внушительное пространство для ног распространяется теперь и на третий ряд сидений, позволяя комфортно разместить семерых пассажиров, делая автомобиль идеальным средством передвижения на каждый день.

Gravity представляет собой явную эволюцию пользовательского интерфейса Lucid под названием Clearview Cockpit, обладающего изогнутым и интуитивным непрерывным 34-дюймовым дисплеем OLED, который парит над новым инновационным рулевым колесом, точно совпадающим с линией взгляда водителя. Приборная панель Lucid возвращается в Gravity с сенсорной панелью быстрого доступа и расположена она вдоль новой стеклянной центральной консоли, которая элегантно открывается для дополнительного хранения. Данный кроссовер также представляет ПО Lucid следующего поколения с беспроводным обновлением, обеспечивая непрерывное усовершенствование автомобиля.

Характеристики спортивного автомобиля и пробег без подзарядки Lucid

Исключительные характеристики Gravity начинаются с абсолютно новой платформы, разработанной с нуля для спортивного кроссовера. Она легко интегрируется с запатентованной технологией ультракомпактной трансмиссии следующего поколения Lucid, включая самые мощные из производимых в мире электрических двигателей, и эволюцию электрической архитектуры 900V. Gravity не просто роскошный кроссовер, это – электростанция, разгоняющаяся от 0 до 60 м/ч менее чем за 3,5 секунды, обеспечивая существенную полезную мощность свыше 1 500 фунтов и дополнительные 6 000 фунтов тягового усилия4.

С кроссовером Gravity эффективность простирается далеко за мощенные тротуары, поскольку Lucid представляет Zero Gravity, улучшенный дополнительный пакет пневматической подвески, которая автоматическим адаптируется под нужды любой местности, обеспечивая ровную и комфортную езду на любой поверхности. Ручная регулировка также предлагает возможности поднять Gravity для максимизации повышенной проходимости или понижения для максимизации производительности и работы без подзарядки.

«В приоритете дизайна и инженерной философии Lucid было «делать больше с меньшмии усилиями». Gravity применяет это принцип предлагать клиентам больше того, что они хотят – больше пространства, утилит, более длительное время работы без подзарядки – при этом избегая чрезмерного количеств аккумуляторов, увеличения стоимости владения и ненужного веса», – сказал Эрик Бах (Eric Bach), старший вице-президент по продукции и главный инженер Lucid. «Мы верим, что раздвигая границы возможного, и имея аккумулятор вдвое меньшего размера, чем аккумуляторы некоторых конкурентов, Gravity дружественен окружающей среде, является разноплановым электрическим транспортным средством с духом суперкара».

Кроссовер Gravity это не просто эффективный автомобиль. Он задает новые стандарты кроссоверов при меньшем, более легком и устойчивом аккумуляторе, предлагая исключительное время работы без подзарядки с расчетным значение больше 440 миль1. Gravity использует обновленную и уже снискавшую славу архитектуру компании 900V и ультрабыструю скорость зарядки, делая ее одной из самых быстрых систем зарядки электрических автомобилей в мире. Клиенты могут добавить дополнительно 200 миль работы без подзарядки за 15 минут5, гарантируя удобство и минимальное время простоя во время длинных путешествий. Lucid Gravity задает новый стандарт кроссоверов, подтверждая, что эффективность, роскошь и высокая производительность могут идти рука об руку.

«Gravity доставит наших клиентов дальше с меньшим количеством батарей, и поэтому с использованием меньшей энергии, которая так ценна сейчас», – добавил г-н Ролинсон. «Его более легкий, меньшего размера и более технологичный аккумулятор означает использование меньшего количества ценных металлов и минералов, меньше энергии для подзарядки, меньше потребляемой энергии, меньше давления на сеть, а также более легкий и динамичный автомобиль. Когда мы говорим, что мы здесь, чтобы продвигать технологию, это именно то, что мы имеем ввиду. Это по-настоящему устойчивое развитие в действии».

Gravity Human Experience: больше, чем просто внешний лоск и роскошь Роскошь Gravity внутри салона исключительна, и разработана как для тела, так и для души. От тщательного подбора материалов, дизайна, качества сборки и отделки, а также вдумчиво расставленных акцентов, каждый аспект Gravity был исполнен с учетом экологической составляющей. Более того, холистический «human experience» не только сразу же пробуждает органы чувств, но также делает хорошее самочувствие приоритетом. С внедрением интерактивных функций для хорошего самочувствия, таких как Lucid Sanctuary и Lucid Spaces, каждый опыт в Gravity перенесен на новый уровень. Lucid Sanctuary – это революционный набор ощущений, внимательно разработанных для хорошего самочувствия на ходу вне зависимости от того, находишься ли ты на дороге или припарковался на станции зарядки. С Lucid Spaces одно нажатие трансформирует салон в тихий оазис, погружая водителей в волшебную атмосферу таких мест как озеро Тахо или дерево Джошуа. Lucid также заключила партнерское соглашение с Meditopia, чтобы предложить опыт медитации с наставником, который предоставляет личное пространство для размышлений без выхода из автомобиля.

Цена и доступность

Делая акцент на поставке самых передовых технологий и лучших ощущений от электрического автомобиля для самой широкой аудитории, Gravity будет иметь конкурентную цену в категории премиальных полноразмерных кроссоверов с ожидаемой стартовой ценой до $80 0002. Производство должно начаться в конце 2024 года. Клиентам предлагается зарегистрировать свою заинтересованность в Lucid Gravity по адресу: www.lucidmotors.com/gravity.

*Gravity находится на стадии предварительного производства и указанные выше характеристики могут меняться.

О Lucid Group Миссия Lucid – вдохновлять людей на прием устойчивых источников энергии за счет создания передовых технологий и самых впечатляющих роскошных электрических автомобилей, в центе которых находится человек. Первый автомобиль компании – Air – представляет собой роскошный современный седан с дизайном, вдохновленным Калифорнией. Lucid Air Grand Touring имеет официальный оцененный EPA пробег без подзарядки в 516 миль. Собранный на заводах Lucid в Каса-Гранде, штат Аризона, и в Экономическом городе короля Абдаллы (KAEC), Саудовская Аравия, автомобили Lucid Air сейчас поставляются клиентам в США, Канаде, Европе и странах Среднего Востока.

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Торговые марки В данном документе содержатся названия торговых марок, марок обслуживания, торговых наименований и авторских прав Lucid Group, Inc. и ее филиалов, а также других компаний, которые являются собственностью их соответствующих владельцев.

Прогнозные заявления

В данном документе содержатся «прогнозные заявления» в значении, определенном положениями о «безопасной гавани» Закона о реформе судебных споров по поводу ценных бумаг частных компаний США от 1995 года. Прогнозные заявления могут быть идентифицированы за счет использования таких слов как «оценивать», «планировать», « проектировать», «прогнозировать», «намереваться», «ожидать», «предвидеть», «полагать», «искать», «продолжать», «иметь возможность», «может», «возможно», «потенциальный», «предсказывать», глаголов в будущем времени или других аналогичных выражений, которые предсказывают или обозначают будущие события или тенденции или же которые не являются заявлениями по прошлым вопросам. Данные прогнозные заявления включают, помимо прочего, заявления в отношении планов и ожиданий в отношении Lucid Gravity, включая цену, время производства, эффктивность и производительность, время работы без подзарядки и скорость зарядки, функции, технические характеристики, потенциальное влияние на рынки, програмное обеспечение Lucid, а также обещание технологии Lucid. Данные заявления основаны на различных допущениях, вне зависимости от того, определны ли они или нет в данном документе, а также на текущих ожтданиях менеджмента Lucid. Данные прогнозные заявления не являются инвестиционной рекомендацией и на них нельзя полагаться при принятии инвестиционных решений или в качестве гарантии, уверенности или определенного заявления о факте или вероятности. Фактические события и обстоятельства трудно или невозможно предусмотреть, и они могут отличаться от данных прогнозных заявлений. Многие фактические события и обстоятельства находятся за пределами контроля Lucid. Данные прогнозные заявления несут в себе ряд рисков и неясностей, включая те факторы, которые обсуждались под заголовком «Факторы риска» в Части II, пункте 1A квартального отчета Lucid по форме 10-Q за квартал, закончившийся 30 сентября 2023 года, а также другие документы, которые Lucid подала или подаст в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. Если какие-либо из данных рисков наступят, или же допущения Lucid окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. Могут также возникать дополнительные риски, о которых Lucid в настоящее время не знает или считает в настоящий момент несущественными, которые могли бы привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от содержащихся в прогнозных заявлениях. Помимо этого, прогнозные заявления отражают ожидания, планы или прогнозы будущих событий и взглядов по состоянию на дату данного документа. Lucid ожидает, что последующие события и обстоятельства приведут к изменению оценок Lucid в будущем. Однако, несмотря на то, что Lucid может принять решение об обновлении данных прогнозных заявлений в какой-то момент в будущем, Lucid в явной форме отказывается от обязательства это делать. Данные прогнозные заявления не следует считать оценками Lucid на любую дату после даты данного документа. Поэтому нельзя чрезмерно полагаться на данные прогнозные заявления.

1 Расчетная оценка производителем максимальной комплектации, пробега без зарядки и мощности аккумулятора варьируются в зависимости от температуры, стиля вождения, зарядки и состояния аккумулятора и фактических результатов. Фактические результаты также могут отличаться.

2 Цена только для рынка США. Без налогов, права собственности, лицензирования, опций, назначения и других факторов. Цена подлежит изменению

3 Основанная на спецификациях до начала производства с дорожным просветом 155 мм подлежит изменению.

4 Прогноз производителя в отношении максимальной комплектации, груза, веса салона, а также оборудования автомобиля влияют на тяговое усилие.

5 При подключении быстрой зарядки постоянного тока 350 кВт. Фактические цены могут варьироваться в зависимости от оборудования автомобиля и условий зарядки

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2278188/Lucid_Group_Lucid_Gravity_dashboard.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2278189/Lucid_Group_Lucid_Gravity_Electric_SUV.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2278190/Lucid_Group_Lucid_Gravity_all_new.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2278192/Lucid_Group_Lucid_Gravity_interior.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg

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