Apresentando o Lucid Gravity: Redefinindo o SUV Elétrico

"O SUV Gravity representa um salto significativo para a tecnologia e design líderes mundiais da Lucid. Os clientes irão encontrar uma combinação sem precedentes de espaço e manobrabilidade, luxo e versatilidade, tudo perfeitamente integrado em um veículo notável com a experiência de direção e autonomia de uma verdadeira Lucid", disse Peter Rawlinson, Diretor Executivo e Diretor de Tecnologia da Lucid. "A inovadora tecnologia do mecanismo de transmissão de veículos elétricos proprietária da Lucid e nossa abordagem holística à engenharia de veículos já permitiram que o sedã Air redefinisse o que se pensava ser possível em um sedã esportivo de luxo. Com o Gravity, estas inovações evoluíram e nossa tecnologia de última geração é aplicada com efeito ainda maior, resultando em um SUV elétrico que pode alcançar mais de 400 milhas1 de autonomia com pacote de bateria um pouco mais da metade do tamanho de alguns de nossos concorrentes ávidos por bateria."

Design do Gravity: Um equilíbrio entre forma e função

"Na Lucid, acreditamos em ultrapassar os limites do design. Temos nos apoiado nesta crença pde maximizar o espaço, a eficiência aerodinâmica e o uso, resultando em um SUV elétrico com uma combinação de atributos nunca antes vista", disse Derek Jenkins, Vice-Presidente Sênior de Design e Marca da Lucid. "Seja um SUV que absorve carga para acampamentos familiares ou um grand tourer de longa autonomia que cobre centenas de milhas entre paradas, o Gravity foi projetado para ser versátil. A dedicação de nossa equipe em criar um SUV que funde perfeitamente forma e função resultou em um veículo visualmente impressionante, incrivelmente versátil e que oferece uma elevada experiência de direção de luxo.."

O compromisso da Lucid com a excelência do design, interiores espaçosos e versatilidade diferenciam ainda mais o Gravity da concorrência. As opções de design exterior são uma prova da fusão de estética e uso do Gravity. O foco na eficiência levou a um coeficiente de arrasto alvo inferior a 0,243 , um perfil aerodinâmico insuperável por outros SUVs de três fileiras. Com uma presença imponente apoiada por uma frenagem substancial, perfil elegante, cabine alongada, flancos pronunciados e spoiler traseiro esportivo, o Gravity mostra sua capacidade de atender às diversas necessidades do motorista diário.

No interior, o Gravity impressiona pelas áreas de carga amplas e flexíveis. A cabine oferece assentos espaçosos, com a conveniência adicional dos assentos da segunda e terceira fileiras que rebatem para revelar mais de 112 pés cúbicos de espaço de carga total utilizável para uma combinação fácil de conforto e capacidade de carga. Os assentos deslizantes da segunda fileira se combinam com mesas de conveniência integradas para uma experiência elevada nos assentos traseiros. O notável espaço para as pernas chega até a terceira fileira, permitindo uma configuração confortável para sete passageiros, que torna o veículo ideal para todas as aventuras.

O Gravity representa uma evolução definitiva da interface de usuário da Lucid, chamada Clearview Cockpit, apresentando um painel OLED intuitivo, curvo e ininterrupto de 34" que flutua acima do inovador volante do Gravity, estritamente alinhado com a linha de visão do motorista. O painel piloto da Lucid retorna ao Gravity com uma barra de toque de acesso rápido, ficando ao lado de um novo console central de vidro que desliza elegantemente para armazenamento adicional. Este SUV também apresenta o software de última geração da Lucid com atualizações sem fio, garantindo a melhoria contínua do veículo.

Desempenho de carro esportivo e autonomia de direção da Lucid

O desempenho excepcional do Gravity começa com uma nova plataforma desenvolvida desde o início como um SUV esportivo. Está perfeitamente integrado à próxima geração da tecnologia de mecanismo de transmissão ultracompacta de propriedade da Lucid, incluindo motores de veículos elétricos de maior potência em produção a nível mundial e uma evolução de sua arquitetura elétrica de 900 V. O Gravity não é apenas um SUV de luxo; é uma central elétrica, que acelera de 0 a 60 mph em menos de 3,5 s, ao mesmo tempo que fornece uma capacidade de carga útil substancial acima de 1.500 libras e 6.000 libras adicionais de capacidade de reboque4.

Com o SUV Gravity, o desempenho vai além das estradas pavimentadas, pois a Lucid apresenta o Zero Gravity, um pacote de suspensão pneumática opcional aperfeiçoado que se adapta automaticamente às diversas necessidades do terreno, garantindo uma condução suave e confortável em qualquer superfície. Os ajustes manuais também oferecem a capacidade de elevar o Gravity para maximizar a capacidade off-road ou abaixar o mesmo para maximizar o desempenho e a autonomia.

"A filosofia de projeto e engenharia da Lucid sempre priorizou fazer mais com menos. O Gravity aplica este princípio para oferecer aos clientes mais daquilo que precisam, ou seja, mais espaço, mais uso e mais autonomia, evitando o excesso de células de bateria, custo adicional de propriedade e peso desnecessário", disse Eric Bach, Vice-Presidente Sênior de Produto e Chefe Engenheiro na Lucid. "Acreditamos em exceder os limites do que é possível e, com uma bateria com cerca de metade do tamanho de alguns concorrentes, o Gravity é um veículo elétrico versátil e ecológico, com o espírito de um supercarro."

O SUV Gravity não é apenas eficiente; ele define novos padrões para SUVs com uma bateria menor, mais leve e mais sustentável, ao mesmo tempo que oferece uma autonomia excepcional, projetado para ultrapassar 440 milhas 1. O Gravity adota uma evolução da renomada arquitetura de mais de 900 V e taxas de carregamento ultrarrápidas da empresa, que o torna um dos sistemas de carregamento de veículos elétricos mais rápidos do mundo. Os clientes podem acrescentar até 200 milhas de autonomia em cerca de 15 minutos5, garantindo conveniência e mínimo tempo de inatividade durante viagens longas. O Lucid Gravity define uma nova referência para SUVs, provando que eficiência, luxo e alto desempenho podem coexistir.

"O Gravity levará nossos clientes mais longe com menos baterias e, portanto, usando menos energia preciosa", acrescentou Rawlinson. "Sua bateria menor, mais leve e de maior tecnologia significa menos metais e minerais preciosos, menos energia para carregar, menos eletricidade consumida, menos pressão sobre a rede e um veículo mais leve e mais dinâmico. Quando dizemos que estamos aqui para o avanço da tecnologia, é isto que queremos dizer: É realmente sustentabilidade em ação."

A Experiência Humana do Gravity Além do Luxo Superficial

A experiência de luxo veicular do Gravity é excepcional, concebida tanto para o corpo como para a mente. A partir de materiais meticulosamente escolhidos, ajuste e acabamento excepcionais, e detalhes cuidadosamente posicionados, todos os aspectos do Gravity foram criados de modo sustentável com intenção e consciência ecológica. Além disto, uma experiência humana holística não atende apenas aos sentidos imediatos, mas também prioriza o bem-estar. Com a introdução de recursos interativos de bem-estar, como Lucid Sanctuary e Lucid Spaces, cada experiência no Gravity é levada a um novo nível. Lucid Sanctuary é um conjunto revolucionário de experiências cuidadosamente criadas para proporcionar tranquilidade em qualquer lugar, esteja você na estrada ou estacionado em uma estação de recarga. Com o Lucid Spaces, um único toque transforma a cabine em um oásis sereno, mergulhando os motoristas na atmosfera relaxante de locais como Lake Tahoe ou Joshua Tree. A Lucid também fez parceria com especialistas da Meditopia para oferecer uma experiência de meditação orientada que proporciona um espaço pessoal para atenção plena, sem sair do veículo.

Preços e Disponibilidade

Com foco em fornecer a mais avançada tecnologia e as melhores experiências de veículos elétricos ao público mais amplo possível, o Gravity terá um preço competitivo na categoria SUV premium de porte normal, com um preço inicial esperado abaixo de US$ 80.000 2. A produção está prevista para iniciar no fim de 2024. Os clientes são convidados a registrar seu interesse no Lucid Gravity em www.lucidmotors.com/gravity.

*O Gravity está em produção prévia e as especificações do veículo acima estão sujeitas a alteração.

Sobre o Lucid Group

A missão da Lucid é inspirar a adoção de energia sustentável, ao criar tecnologias avançadas e veículos elétricos de luxo mais atrativos, centrados na experiência humana. O primeiro carro da empresa, o Air, é um sedã de luxo de última geração com design inspirado na Califórnia. O Lucid Air Grand Touring apresenta uma autonomia oficial estimada pela EPA de 516 milhas. Montado nas fábricas da Lucid em Casa Grande, Arizona, e King Abdullah Economic City (KAEC), Arábia Saudita, as entregas do Lucid Air estão atualmente em curso para clientes nos EUA, Canadá, Europa e Oriente Médio.

Marcas registradas

Este comunicado contém marcas registradas, marcas de serviço, nomes comerciais e direitos autorais do Lucid Group, Inc., suas subsidiárias e outras empresas, que são propriedade de seus respectivos proprietários.

1 Estimativa projetada do fabricante para acabamento superior; a autonomia e a carga da bateria variam conforme a temperatura, hábitos de direção, carregamento e condição da bateria, sendo que os resultados reais podem variar.

2 Preços apenas para o mercado dos EUA. Excluindo impostos, título, licença, opções, destino e outras taxas. Preços sujeitos à alteração.

3 Com base em especificações de produção prévia com altura da carroceria de 155 mm; sujeito a mudanças.

4 Projeção do fabricante para acabamento superior; carregamento, peso interno e equipamento do veículo impacta na capacidade de reboque.

5 Quando conectado a um carregador rápido de 350 kW DC. As taxas reais variam conforme o equipamento do veículo e as condições de carregamento.

