"MACHADO DE MÃO" DE PEDRA GIGANTE É DESCOBERTO EM ALULA PRONTO PARA REESCREVER A HISTÓRIA ANTIGA DA REGIÃO

O Machado de Mão foi descoberto por uma equipe internacional de arqueólogos que trabalha com a Royal Commission for AlUla (RCU), dirigido por Dr Ömer "Can" Aksoy e Dr Gizem Kahraman Aksoy da TEOS Heritage. A equipe vem pesquisando uma paisagem desértica ao sul de AlUla, chamada Qurh Plain (Planície de Qurh), em busca de evidências de atividade humana na antiguidade.

A equipe já obteve sucesso na descoberta de artefatos arqueológicos que mostram que essa terra abrigava uma comunidade dinâmica desde o início do período islâmico, e agora a descoberta desse objeto raro e único promete escrever um novo capítulo da história humana na Arábia e além.

Fabricada em basalto de grãos finos, a ferramenta de pedra mede 51,3 cm de comprimento e foi trabalhada em ambos os lados para produzir uma ferramenta robusta com bordas utilizáveis para corte ou picagem. Nesta fase, é apenas possível supor sua função, mas, apesar do tamanho, a ferramenta cabe confortavelmente em duas mãos.

A pesquisa ainda está em andamento, e esta descoberta é apenas uma de mais de uma dúzia de Machados de Mão paleolíticos semelhantes - embora um pouco menores - que foram encontrados. Espera-se que mais pesquisas científicas revelem mais detalhes sobre as origens e funções desses objetos e das pessoas que os fabricaram, centenas de milhares de anos atrás.

O Dr. Ömer Aksoy, Diretor de projetos, disse: "Esse Machado de Mão é uma das descobertas mais importantes de nossa atual pesquisa na Qurh Plain. Esta incrível ferramenta de pedra tem mais de meio metro de comprimento (comprimento: 51,3 cm, largura: 9,5 cm, espessura: 5,7 cm) e é o maior exemplo de uma série de ferramentas de pedra descobertas no local. Uma busca contínua por comparações em todo o mundo ainda não encontrou um Machado de Mão de tamanho semelhante. Sendo assim, esse pode ser um dos maiores Machados de Mão já descobertos".

Além desta pesquisa na Qurh Plain, a RCU atualmente supervisiona 11 outros projetos de especialistas arqueológicos que realizam trabalhos de campo em AlUla e nas proximidades de Khaybar. Este ambicioso programa de pesquisa está sendo conduzido com o objetivo de desvendar ainda mais os mistérios da antiguidade nessa região. Esta extraordinária descoberta destaca o quanto ainda há para aprender sobre a história humana da Arábia Saudita.

A arqueologia é um elemento vital na abrangente regeneração do Condado de AlUla pela RCU, tornando-o um destino global líder em patrimônio cultural e natural.

As 12 missões arqueológicas em curso durante a temporada de outono de 2023, de outubro a dezembro, constituem uma das maiores concentrações mundiais de investigação e conservação arqueológica. O trabalho continuará com missões adicionais programadas para o inverno e primavera de 2024.

A temporada de outono de 2023 conta com um notável encontro internacional de mais de 200 arqueólogos e especialistas relacionados ao patrimônio cultural, representando especialistas de países como Austrália, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Arábia Saudita, Suíça, Síria, Tunísia, Turquia e Reino Unido. Muitos dos projetos são uma continuação da investigação em andamento, que envolveu a formação e mentoria de mais de 100 estudantes de arqueologia da Arábia Saudita.

Em setembro, a primeira Cúpula Mundial de Arqueologia de AlUla apresentou a posição de AlUla como um polo de atividade arqueológica. A cúpula atraiu mais de 300 representantes de 39 países e gerou conversas interdisciplinares com o objetivo de conectar a arqueologia a comunidades mais amplas.

Sobre a Royal Commission for AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 visando preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural localizada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, com o objetivo de proteger o patrimônio natural e histórico da região ao mesmo tempo em que estabelece AlUla como um local desejado para morar, trabalhar e visitar. Isso abrange uma ampla gama de iniciativas em arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo no compromisso de atender à diversificação econômica, o empoderamento da comunidade local e as prioridades de preservação do patrimônio do programa Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Sobre a TEOS Heritage

Com sede em Izmir, Turquia, a Teos é uma consultoria patrimonial independente especializada na Ásia Ocidental. A TEOS fornece consultoria e orientação arqueológica e arquitetônica, juntamente com uma ampla gama de trabalhos de avaliação de patrimônio e levantamentos de locais. As suas competências específicas são o trabalho de campo arqueológico, o registo de sítios patrimoniais, a preparação de relatórios e publicações e as estratégias de gestão de patrimônio.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268730/Hand_Axe_In_Situ.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268729/Dr_Omer_Aksoy.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268731/Hand_Axe_via_Magnifying_Lamp.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268736/Three_Hand_Axe_Artefacts.jpg

FONTE The Royal Commission for AlUla (RCU)

