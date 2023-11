LA DÉCOUVERTE D'UNE « HACHE À MAIN » GÉANTE EN PIERRE À ALULA VA RÉÉCRIRE L'HISTOIRE ANCIENNE DE LA RÉGION

La hache à main a été découverte par une équipe internationale d'archéologues travaillant avec la Commission royale pour AlUla (RCU), dirigée par le Dr Ömer « Can » Aksoy et le Dr Gizem Kahraman Aksoy de TEOS Heritage. L'équipe a étudié un paysage désertique au sud d'AlUla, appelé la plaine de Qurh, à la recherche de preuves d'activités humaines dans l'Antiquité.

L'équipe a déjà réussi à découvrir des objets archéologiques montrant que cette terre hostile abritait une communauté dynamique au début de la période islamique. La découverte de cet objet rare et unique promet d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité en Arabie et au-delà.

Fabriqué en basalte à grain fin, l'outil en pierre mesure 51,3 cm de long et a été travaillé des deux côtés pour produire un outil robuste doté de bords tranchants ou hâchants utilisables. À ce stade, on ne peut que deviner sa fonction, mais malgré sa taille, l'outil tient confortablement dans deux mains.

L'étude est toujours en cours et cette découverte n'est qu'une des douzaines de haches à main paléolithiques similaires, bien qu'un peu plus petites, qui ont été découvertes. On espère que des recherches scientifiques plus poussées permettront d'en savoir plus sur l'origine et la fonction de ces objets et sur les personnes qui les fabriquaient il y a des centaines de milliers d'années.

Le Dr Ömer Aksoy, directeur du projet, a déclaré : « Cette hache à main est l'une des découvertes les plus importantes de notre étude en cours sur la plaine de Qurh. Cet étonnant outil en pierre mesure plus d'un demi-mètre de long (longueur : 51,3 cm, largeur : 9,5 cm, épaisseur : 5,7 cm) et constitue le plus grand exemple d'une série d'outils en pierre découverts sur le site. Une recherche permanente de comparaisons dans le monde entier n'a pas permis de trouver une hache à main d'une taille équivalente. Il pourrait donc s'agir de l'une des plus grandes haches à main jamais découvertes. »

Outre l'étude de la plaine de Qurh, la RCU supervise actuellement 11 autres projets archéologiques spécialisés menant des travaux sur le terrain à AlUla et dans les environs de Khaybar. Cet ambitieux programme de recherche est mené dans le but de percer les mystères de l'antiquité dans cette région. Cette découverte extraordinaire souligne tout ce qu'il reste à apprendre sur l'histoire humaine de l'Arabie saoudite.

L'archéologie est un élément essentiel de la régénération globale du comté d'AlUla par la RCU, en tant que destination mondiale de premier plan pour le patrimoine culturel et naturel.

Les 12 missions archéologiques en cours pendant la saison d'automne 2023, d'octobre à décembre, constituent l'une des plus grandes concentrations de recherche et de conservation archéologiques au monde. Le travail se poursuivra avec des missions supplémentaires prévues en hiver et au printemps 2024.

La saison d'automne 2023 s'enorgueillit d'un remarquable rassemblement international de plus de 200 archéologues et spécialistes du patrimoine culturel, représentant des experts de pays tels que l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Australie, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et le Royaume-Uni. De nombreux projets s'inscrivent dans la continuité des recherches en cours, qui ont impliqué la formation et l'encadrement de plus de 100 étudiants en archéologie d'Arabie saoudite.

En septembre, le premier sommet mondial d'archéologie d'AlUla a mis en évidence la position d'AlUla en tant que plaque tournante de l'activité archéologique. Le sommet a attiré plus de 300 délégués de 39 pays et a suscité des conversations interdisciplinaires dans le but de relier l'archéologie à des communautés plus larges.

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

À propos de TEOS Heritage

Basé à Izmir, en Turquie, Teos est un cabinet indépendant de conseil en patrimoine spécialisé dans l'Asie occidentale. TEOS fournit des conseils archéologiques et architecturaux, ainsi qu'un large éventail de travaux d'évaluation du patrimoine et d'études de sites. Ses compétences particulières concernent le travail archéologique sur le terrain, l'enregistrement des sites patrimoniaux, la préparation de rapports et de publications, et les stratégies de gestion du patrimoine.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268730/Hand_Axe_In_Situ.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268729/Dr_Omer_Aksoy.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268731/Hand_Axe_via_Magnifying_Lamp.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2268736/Three_Hand_Axe_Artefacts.jpg

