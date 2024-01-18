ЗАЯВЛЕНИЕ MAYANIQUEL ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СЕГОДНЯ ИЗ СПИСКА OFAC

News provided by

Mayaniquel, S.A.

18 Jan, 2024, 16:38 ET

ГВАТЕМАЛА, 19 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Мы удовлетворены предпринятыми сегодня Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США мерами по отмене санкций, введенных в отношении компании Mayaniquel. Как мы публично заявляли в декабре 2022 г., это включение в санкционные списки было ошибочным. Сегодня управление OFAC прямо признало, что компания Mayaniquel не отвечала требованиям для включения в санкционные списки. Фактически, о чем мы также заявляли в декабре 2022 г., компания Mayaniquel никак не связана сейчас и никогда не была связана в прошлом с кем-либо из физических лиц, компаний или с корпоративной группой, которых управление OFAC упоминает в сегодняшнем пресс-релизе, никогда не принадлежала кому-либо их них и не контролировалась кем бы то ни было их них.

За этот период вынужденной приостановки деятельности предприятия компании Mayaniquel в Пансосе, департамент Альта-Верапас, понесли существенный коммерческий и финансовый ущерб, с которым нам предстоит разбираться.

Компания Mayaniquel очень гордится тем, что поставляет никель, питающий промышленность по всему миру, в том числе в США. Мы с нетерпением ждем возобновления нашей деятельности, восстановления трудовых отношений с нашими работниками в Гватемале и поддержки местных общин.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ Мел Треша (Mel Trecha), MATTIO Communications
mel@mattio.com

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