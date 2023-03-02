На MWC 2023 Huawei представляет новую модель развития специалистов

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Huawei

Mar 02, 2023, 17:54 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Huawei представила свою модель развития специалистов "Три дерева" на выставке Mobile World Congress (MWC) 2023. Под тремя деревьями подразумеваются преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, те, кто обучаются на протяжении всей жизни, а также специалисты-практики. Эта модель воплощает стремление Huawei развивать больше новаторских и прикладных качеств специалистов в сфере ИКТ, тем самым способствуя цифровой трансформации отраслей.

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Miao Fengchun shares experiences at MWC 2023
Miao Fengchun shares experiences at MWC 2023
Huawei Talent "Three Trees" Model
Huawei Talent "Three Trees" Model

Высококвалифицированные специалисты в области ИКТ являются ключом к цифровой трансформации. В своем "Цифровом компасе 2030" Евросоюз ставит целью привлечь 20 миллионов специалистов в области ИКТ. Он также надеется, что к 2023 году по меньшей мере 80% всех взрослых будут обладать базовыми цифровыми навыками. В то же время, China ICT Talent White Paper обращает внимание на дефицит специалистов в сфере ИКТ в Китае, который к 2035 году достигнет показателя около 21,35 миллионов незанятых вакансий.

Для решения этих проблем и задач компания Huawei совместно с партнерами работает над воплощением модели "Три дерева". 

  • Сфера высшего образования: С помощью научно-исследовательских учреждений Huawei в сфере ИКТ по всему миру, компания передает новейшие знания и навыки в области ИКТ непосредственно преподавателям и студентам, обеспечивая равный доступ к качественному образованию.
  • Обучение на протяжении всей жизни: Huawei постоянно обновляет свою систему развития талантов и стандарты сертификации, чтобы помочь профессионалам развиваться с помощью дополнительного образования.
  • Специалисты в области ИКТ: Предоставляя услуги по развитию специалистов в сфере цифровых технологий, Huawei стремится обучить лидеров навыкам цифрового управления, а кадры – навыкам работы в области ИКТ, а также совместно создавать новые ценности для различных отраслей.

Мяо Фэнчунь (Miao Fengchun), руководитель Отдела технологий и ИИ в образовании ЮНЕСКО, заявил, что проект ЮНЕСКО и Huawei "Открытые высокотехнологичные школы" (Technology-Enabled Open Schools) сыграл роль первопроходца в оказании помощи странам Африки в создании цифровых открытых школ. В программе приняли участие более 900 000 учителей и 15 000 студентов из Египта, Эфиопии и Ганы. Программа также предлагает цифровую платформу обучения и ресурсы, доступные всем местным студентам.

В течение следующих пяти лет Huawei планирует ежегодно обучать более 1 миллиона студентов благодаря сотрудничеству с колледжами и университетами. Программы компании нацелены на воспитание высококвалифицированных специалистов в области ИКТ для ускорения глобальной цифровой трансформации.

Контакты для прессы: [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012430/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012650/image2.jpg

SOURCE Huawei

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