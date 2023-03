MWC 2023: Huawei proponuje nowy model wspierania rozwoju uzdolnionych osób

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2023 koncern Huawei zaprezentował swój model „Trzech drzew" ukierunkowany na rozwój uzdolnionych osób. Wspomniane trzy drzewa odnoszą się do nauczycieli i studentów szkół wyższych, osób uczących się przez całe życie oraz praktyków branżowych. Model ten stanowi próbę zapewnienia przez koncern możliwości rozwoju talentów w zakresie innowacyjnych i stosowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwiających cyfrową transformację przemysłu.

Miao Fengchun shares experiences at MWC 2023 Huawei Talent "Three Trees" Model

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie teleinformatyki są kluczem do transformacji cyfrowej. W swoim Kompasie Cyfrowym 2030 UE stawia sobie za cel dodanie 20 milionów specjalistów w tym obszarze; ma również nadzieję, że do 2023 roku, co najmniej 80% wszystkich osób dorosłych będzie posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe. Z kolei w Białej Księdze talentów sektora teleinformatycznego w Chinach podkreślono lukę uzdolnionych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Chinach, która do 2035 r. osiągnie poziom około 21,35 mln nieobsadzonych stanowisk.

Aby sprostać tym celom i wyzwaniom, Huawei współpracuje z partnerami, realizując model „Trzech drzew".

Szkoła wyższa: poprzez uczelnie teleinformatyczne Huawei na całym świecie, firma udostępnia najnowszą wiedzę i umiejętności z zakresu ICT bezpośrednio nauczycielom i uczniom, wspomagając równy dostęp do najwyższej jakości edukacji.

Kształcenie ustawiczne: Huawei konsekwentnie aktualizuje swój system wspierania uzdolnionych osób i standardy certyfikacji, aby pomóc profesjonalistom w rozwoju poprzez poszerzanie wiedzy.

Specjaliści w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych: dzięki usługom rozwoju cyfrowych talentów Huawei stawia sobie za cel wyposażenie liderów w umiejętności zarządzania cyfrowego i zdolności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wspólne tworzenie nowej wartości dla branż.

Miao Fengchun, szef jednostki ds. technologii i sztucznej inteligencji w edukacji w UNESCO, powiedział, że program „Otwartych szkół wspomaganych technologią" realizowany przez UNESCO i Huawei odegrał pionierską rolę wspierającą kraje afrykańskie w tworzeniu otwartych szkół cyfrowych. W programie wzięło udział ponad 900 tys. nauczycieli i 15 tys. uczniów w Egipcie, Etiopii i Ghanie. Program oferuje również elektroniczną platformę edukacyjną i zasoby dostępne dla wszystkich tamtejszych uczniów.

W ciągu najbliższych pięciu lat koncern ma nadzieję przeszkolić ponad 1 milion studentów rocznie dzięki współpracy z kolegiami i uniwersytetami. Programy te mają na celu wykształcenie wykwalifikowanych uzdolnionych pracowników sektora informatycznego i komunikacyjnego, którzy w przyszłości przyczynią się do przyspieszenia globalnej cyfryzacji.

Informacje dla mediów: [email protected].

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2012430/image_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2012650/image2.jpg

SOURCE Huawei