Huawei kündigt auf der MWC 2023 Entwicklungsmodell für neue Talente an

BARCELONA, Spanien, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Huawei gab sein „Three Trees" -Modell für Talententwicklung auf der Mobile World Congress (MWC) 2023 bekannt. Die "Three Trees" (dt. = drei Bäume) beziehen sich auf die Lehrer und Studenten an Hochschulen, die lebenslangen Lernenden und Branchenpraktiker. Das Modell ist das Angebot von Huawei, innovativere und angewandte IKT-Talente auszubilden und die digitale Transformation der jeweiligen Branchen zu erleichtern.

Miao Fengchun shares experiences at MWC 2023 Huawei Talent "Three Trees" Model

Hochqualifizierte IKT-Fachleute sind der Schlüssel zur digitalen Transformation. In seinem 2030 Digital Compass hat die EU sich zum Ziel gesetzt, 20 Millionen IKT-Spezialisten dazuzubekommen; sie hoffen auch, dass mindestens 80 % aller Erwachsenen bis zum Jahr 2023 grundlegende digitale Fähigkeiten haben werden. In der Zwischenzeit hebt das China ICT Talent White Paper die Lücke bei IKT-Fachkräften in China hervor. Es besagt, dass bis 2035 etwa 21,35 Millionen unbesetzte Stellen vorhanden sein werden.

Um diese Ziele und Herausforderungen anzugehen, arbeitet Huawei mit Partnern zusammen, um dem „Three Trees" Model" nachzukommen.

Academia: Durch die weltweit vorhandenen IKT-Akademien stellt Huawei Huawei Lehrern und Studenten die neuesten IKT-Kenntnisse und -Fähigkeiten direkt zur Verfügung und ermöglicht so einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung.

Lebenslanges Lernen: Huawei entwickelt sein Talentförderungsystem ständig und Zertifizierungsstandards ständig weiter, um Fachkräften zu helfen, durch erweiterte Ausbildung zu wachsen.

IKT-Fachleute: Mit Dienstleistungen zur Entwicklung digitaler Talente zielt Huawei darauf ab, Führungskräfte mit digitalen Managementfähigkeiten und IKT-Fähigkeiten auszustatten und gemeinsam einen neuen Wert für die Branche zu schaffen.

Miao Fengchun, Chief of the Unit for Technology und AI in Education bei der UNESCO, sagte, dass das Programm „Technology-Enabled Open Schools" von UNESCO und Huawei eine Vorreiterrolle dabei gespielt hat, Ländern in Afrika beim Aufbau digitaler offener Schulen zu helfen. Mehr als 900.000 Lehrer und 15.000 Studenten in Ägypten, Äthiopien und Ghana haben am Programm teilgenommen. Das Programm bietet außerdem eine digitale Lernplattform und Ressourcen, die allen lokalen Studenten offen stehen.

In den nächsten fünf Jahren hofft Huawei, jährlich mehr als 1 Millionen Studenten durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten auszubilden. Seine Programme zielen darauf ab, hochwertige IKT-Fachkräfte für die Zukunft auszubilden und dabei zu helfen, die globale digitale Transformation zu beschleunigen.

Medienanfragen richten Sie bitte an [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012430/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012650/image2.jpg

SOURCE Huawei