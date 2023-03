Huawei anuncia Novo Modelo de Desenvolvimento de Talentos no MWC 2023

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou seu modelo "Três Árvores" para desenvolvimento de talentos no Mobile World Congress (MWC) 2023. As três árvores se referem a professores e alunos em instituições de ensino superior, alunos de longa data e profissionais do setor. O modelo é a tentativa da Huawei de desenvolver talentos de TIC mais inovadores e aplicados, facilitando a transformação digital das indústrias.

Profissionais de TIC altamente qualificados são a chave para a transformação digital. Na Bússola Digital de 2030, o objetivo da UE é adicionar 20 milhões de especialistas em TIC; também há expectativa de que pelo menos 80% de todos os adultos tenham habilidades digitais básicas até 2023. Enquanto isso, o China ICT Talent White Paper destaca a falta de talentos em TIC na China, que somará cerca de 21,35 milhões de vagas não preenchidas até 2035.

Para enfrentar esses objetivos e desafios, a Huawei está trabalhando com parceiros na busca do Modelo de "Três Árvores".

Acadêmicos: Por meio de academias de TIC da Huawei em todo o mundo, a Huawei leva os mais recentes conhecimentos e habilidades de TIC diretamente para professores e estudantes, facilitando o acesso igualitário à educação de qualidade.

Por meio de academias de TIC da Huawei em todo o mundo, a Huawei leva os mais recentes conhecimentos e habilidades de TIC diretamente para professores e estudantes, facilitando o acesso igualitário à educação de qualidade. Aprendizado ao longo da vida: A Huawei está sempre atualizando seu sistema de cultivo de talentos e padrões de certificação para ajudar os profissionais a crescer por meio da educação estendida.

A Huawei está sempre atualizando seu sistema de cultivo de talentos e padrões de certificação para ajudar os profissionais a crescer por meio da educação estendida. Profissionais de TIC: Com serviços de desenvolvimento de talentos digitais, a Huawei tem como objetivo equipar líderes com habilidades de gestão digital e talentos com habilidades de TIC, criando novo valor em conjunto para as indústrias.

Miao Fengchun, chefe da Unidade de Tecnologia e IA em Educação da UNESCO, disse que o programa "Technology-Enabled Open Schools" da UNESCO e da Huawei desempenhou um papel pioneiro em ajudar os países da África a construir escolas abertas digitais. Mais de 900.000 professores e 15.000 alunos no Egito, Etiópia e Gana participaram do programa. O programa também oferece uma plataforma de aprendizagem digital e recursos, abertos a todos os alunos locais.

Nos próximos cinco anos, a Huawei espera treinar mais de 1 milhões de estudantes todos os anos por meio da cooperação com faculdades e universidades. Seus programas visam cultivar talentos de TIC de alta qualidade para o futuro, ajudando a acelerar a transformação digital global.

FONTE Huawei

