Выставка MWC Barcelona 2023: Huawei об отраслевом сотрудничестве для развития 5G

БАРСЕЛОНА (Испания), 28 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке MWC Barcelona 2023 Испания президент Huawei Carrier BG Ли Пэн (Li Peng) произнес вступительную речь о переосмыслении бизнеса 5G, расширении охвата 5G и переосмыслении технологий 5G. В своей речи Ли поделился информацией о пользовательском опыте и последних разработках 5G. Он заявил, что отрасль должна работать сообща для ускорения развития 5G.

Ускорение развития 5G за счет непрерывных инноваций

Li Peng, President of the Carrier BG, Huawei, delivers a keynote speech at a GSMA Summit

Сети 5G быстро развиваются с тех пор, как три года назад были введены в коммерческую эксплуатацию. К концу 2022 года более 1 миллиарда пользователей 5G смотрели трансляции крупных международных спортивных мероприятий в высоком разрешении, а более 10 миллионов домохозяйств имели доступ к широкополосной связи 5G. «5G потребовалось всего три года, чтобы достичь прогресса, достигнутого 4G за пять лет. С этой точки зрения 5G уже достигли успеха», — заявил г-н Ли.

Однако разные регионы и страны по-прежнему неравномерно охвачены 5G. Некоторые потребители ожидают от 5G более высокого качества, а цифровизация отрасли требует от 5G большего. «Чтобы добиться большего успеха в области 5G, отрасли необходимо переосмыслить бизнес 5G, расширить охват 5G и переосмыслить технологии 5G», — отметил г-н Ли.

Переосмыслить бизнес 5G для стимулирования внедрения инноваций, ориентированных на качество обслуживания

Настоящая ценность 5G основана на естественном желании людей двигаться к лучшему. Недавнее исследование показало, что количество дофамина, вырабатываемого человеческим мозгом при просмотре трехминутного HD-видео, равно количеству дофамина, вырабатываемому во время 30-минутного бега.

По мере расширения возможностей сетей 5G пользователи могут просматривать видео более высокой четкости и с большего количества ракурсов, что задает новый стандарт для впечатлений следующего поколения. 70% пользователи уже готовы платить за повышение качества сервиса 5G. Это означает, что операторы связи могут принять модель «сеть как услуга» (NaaS), чтобы способствовать более динамичному развитию экосистемы приложений и контента 5G.

Благодаря лучшим возможностям сетей поставщики услуг связи также смогут продолжить расширять использование 5G домохозяйствами и малыми предприятиями. По-прежнему по всему миру существует 200 миллионов медных широкополосных линий, нуждающихся в модернизации, и более 60 миллионов малых и средних предприятий хотят получить доступ к услугам аренды линий связи. Один европейский оператор уже достиг показателя лояльности клиентов (NPS) выше 90% и увеличил свой средний доход на одного абонента (ARPU) более чем на 60%, предоставив 5G с технологией фиксированного беспроводного доступа (FWA).

Расширение охвата 5G для повышения качества обслуживания большего числа пользователей.

Более широкий охват сетями 5G помогает провайдерам связи монетизировать свои услуги. Об этом хорошо свидетельствуют 20 ведущих мировых операторов, развертывающих сети 5G, которые добились значительно более высоких показателей ARPU и роста выручки, чем в среднем по миру в прошлом году.

Глобальные операторы больше думают о том, как расширить покрытие 5G от улицы до помещения, а также от города до пригорода и сельской местности. Расширяя охват базовых станций 5G и позволяя сигналам 5G проникать в большее число стен и зданий, они могут помочь большему числу пользователей улучшить качество обслуживания.

Обновление технологий 5G для новых прорывов в плане сетевой мощности и покрытия

Для обеспечения более широкого покрытия потребуются также инновации в области оборудования базовых станций 5G. В 2022 году компания Huawei представила MetaAAU третьего поколения AAU для базовых станций 5G. По сравнению со своим предыдущим поколением модель MetaAAU обеспечивает повышение мощности и покрытия на 30%, что делает ее идеальным выбором для поставщиков, стремящихся к более широкому охвату 5G.

В этом году компания Huawei также представила свою модель Meta BladeAAU, обеспечивающую простоту развертывания сетей 2 G, 3 G, 4 G и 5 G на одной мачте.

От 5G до 5.5G: 10-кратный рост мощностей для 100-кратного роста возможностей

Заглядывая в будущее, ведущие поставщики услуг связи в настоящее время тесно сотрудничают с 3GPP в целях совершенствования стандарта 5G и перехода на 5.5G.

Сети 5.5G будут расширяться за счет 5G, но они будут более быстрыми, автоматизированными и интеллектуальными, чем 5G, и будут поддерживать больше частотных диапазонов.

5.5G предоставят в 10 раз больше сетевых мощностей, что даст в 100 раз больше возможностей. Видео с обзором на 360 градусов, корпоративные облачные системы, мобильные частные сети, пассивный Интернет вещей, а также интеграция процессов измерения и коммуникации будут быстро развиваться благодаря этим достижениям в технологиях 5G.

В конце своей речи г-н Ли подчеркнул, что всем отраслевым партнерам необходимо будет работать сообща и непрерывно внедрять инновации для ускорения этого скачка в развитии 5G.

Выставка MWC Barcelona 2023 проходит с 27 февраля по 2 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Совместно с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы будем погружаться в такие темы, как бизнес-успех 5G, возможности 5.5G, экологически чистое развитие, цифровая трансформация и наша концепция использования бизнес-плана GUIDE для закладки фундамента для 5.5G и развития успеха 5G для еще большего процветания. Более подробная информация представлена на сайте компании: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

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