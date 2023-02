Kongres MWC Barcelona 2023 r.: Huawei twierdzi, że tylko współpraca branżowa przyspieszy sukces sieci 5G

BARCELONA, Hiszpania, 28 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Dziś podczas World Mobile Congres (MWC) Li Peng, prezes Huawei Carrier BG, wygłosił przemówienie programowe dotyczące przekształcenia sektora 5G, zwiększenia pokrycia siecią 5G oraz konieczności opracowania nowych technologii 5G. W wygłoszonym przemówieniu Li przedstawił dane dotyczące wrażeń użytkowników i rozwoju sieci 5G w ostatnich latach. Stwierdził, że przyspieszenie sukcesu sieci 5G wymaga współpracy branżowej.

Ciągłe innowacje przyspieszą sukces sieci 5G

Li Peng, President of the Carrier BG, Huawei, delivers a keynote speech at a GSMA Summit

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, tj. od chwili wprowadzenia 5G do użytku komercyjnego, nastąpił gwałtowny rozwój sieci 5G. Do końca 2022 r., transmisje streamingowe najważniejszych międzynarodowych wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości obejrzało 1 miliard użytkowników sieci 5G, a dostęp do szerokopasmowej sieci 5G zyskało ponad 10 milionów gospodarstw domowych. „Sieć 5G potrzebowała zaledwie trzech lat, by rozwinąć się tak, jak sieć 4G rozwinęła się w ciągu pięciu. Z tej perspektywy sieć 5G już osiągnęła sukces" - powiedział Li.

Pokrycie siecią 5G jest jednak niezwykle zróżnicowane w poszczególnych regionach i krajach. Niektórzy użytkownicy oczekują lepszych wrażeń związanych z korzystaniem z sieci 5G, a cyfryzacja branży wymaga bardziej rozległej sieci. „Aby sieć 5G mogła odnieść większy sukces, branża musi przekształcić sektor 5G, zwiększyć pokrycie siecią 5G oraz opracować nowe technologie 5G" - stwierdził Li.

Przekształcenie branży 5G w służbie innowacji opartych na doświadczeniach

Prawdziwa wartość 5G ma swoje źródło w naturalnej, ludzkiej potrzebie poszukiwania coraz lepszych doznań. Najnowsze badanie wykazało, że poziom dopaminy wytwarzanej przez ludzki mózg podczas oglądania trzyminutowego filmu w wysokiej rozdzielczości odpowiada poziomowi wytwarzanemu podczas 30-minutowego biegu.

W miarę rozszerzania funkcjonalności sieci 5G użytkownicy mają możliwość oglądania filmów w wyższej rozdzielczości i z opcją free-viewpoint, wyznaczając tym samym nowy standard doświadczeń nowej generacji. 70% użytkowników już dziś jest gotowych zapłacić za lepsze wrażenia związane z korzystaniem z sieci 5G. Oznacza to, że operatorzy mają możliwość przekształcenia modelu sieci jako usługi (ang. network-as-a-service, NaaS) w taki sposób, aby stworzyć bogatszy ekosystem wykorzystywania sieci 5G i przesyłanych nią treści.

Większa funkcjonalność sieci umożliwi operatorom szersze wejście na rynek rodzimy oraz przeniknięcie do małych i średnich przedsiębiorstw. Na całym świecie nadal funkcjonuje 200 milionów miedzianych linii szerokopasmowych wymagających pilnej modernizacji oraz ponad 60 milionów małych i średnich przedsiębiorstw chcących uzyskać dostęp do dzierżawionych linii obsługowych. Jeden z operatorów europejskich już uzyskał wskaźnik rekomendacji netto (ang. Net Promoter Score, NPS) powyżej 90%, a dzięki zapewnieniu stałego dostępu bezprzewodowego (ang. fixed wireless access, FWA) zwiększył średni przychód na użytkownika (ang. average revenue per user, ARPU) o ponad 60%.

Zwiększenie pokrycia siecią 5G zapewni większej grupie użytkowników lepsze wrażenia

Większe pokrycie siecią 5G pozwala operatorom skuteczniej generować wpływy z rozpowszechniania treści. Potwierdza to ranking 20 najlepszych na świecie operatorów sieci 5G, którzy osiągnęli znacznie wyższy ARPU oraz wzrost przychodów w porównaniu do ubiegłorocznej średniej światowej.

Operatorzy światowi coraz częściej myślą o zwiększeniu pokrycia siecią 5G i zamianie sieci zewnętrznych na wewnętrzne, a także objęciu sieciami miejskimi przedmieść i obszarów wiejskich. Dzięki zwiększeniu liczby stacji bazowych sieci 5G oraz siły sygnału, który byłby zdolny przeniknąć przez większą liczbę ścian i budynków, będą mogli zaoferować lepsze wrażenia większej liczbie użytkownikom.

Opracowanie nowych technologii 5G prowadzących do przełomów w zakresie wydajności sieci i pokrycia

Szersze pokrycie siecią 5G wymaga innowacyjnego wyposażenia stacji bazowych. Co za tym idzie, w 2022 r. Huawei wprowadziło na rynek MetaAAU, trzecią generację aktywnych anten dla stacji bazowych sieci 5G. W porównaniu z jej odpowiednikiem poprzedniej generacji, MetaAAU oferuje wydajność i pokrycie wyższe o około 30%, co sprawia, że dla operatorów chcących zwiększyć pokrycie siecią 5G, jest to rozwiązanie pierwszego wyboru.

W tym roku Huawei wprowadziło na rynek również antenę Meta BladeAAU, umożliwiającą umieszczenie na jednym maszcie przekaźników sieci 2G, 3G, 4G i 5G.

Od 5G do 5.5G: Dziesięciokrotnie wyższa funkcjonalność i stukrotnie większe możliwości

Czołowi operatorzy myślący o rozszerzeniu w przyszłości standardu 5G i przejściu na 5.5 G, nawiązali współpracę w ramach projektu partnerstwa 3. generacji (ang. 3rd Generation Partnership Project, 3GPP).

Sieć 5.5 G powstanie na bazie 5G, ale będzie szybsza, bardziej zautomatyzowana i inteligentna niż 5G, a także obsługiwać więcej pasm częstotliwości.

Sieć 5.5G będzie oferowała dziesięciokrotnie wyższą funkcjonalność, co przełoży się na stukrotnie większe możliwości. Dzięki osiągnięciom, jakie dokonały się w obszarze sieci 5G, szybko rozwiną się takie usługi, jak filmy z opcją free-viewpoint, przeniesienie prowadzenie przedsiębiorstwa w chmurze, prywatne sieci mobilne, pasywny internet rzeczy oraz zintegrowane wykrywanie i komunikacja.

Kończąc przemówienie, Li podkreślił, że szybszy sukces sieci 5G wymaga nawiązania współpracy między wszystkimi partnerami branży i ciągłego opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

