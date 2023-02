MWC Barcelona 2023 a: Huawei diz que cooperação no setor é necessária para acelerar a prosperidade da 5G

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente da Huawei Carrier BG, Li Peng, fez um discurso de abertura hoje no MWC Barcelona 2023 sobre a reimaginação dos negócios da 5G, reforçando a cobertura da 5G e reinventando as tecnologias da 5G. Em seu discurso, Li compartilhou percepções sobre a experiência do usuário e o recente desenvolvimento da 5G. Ele disse que o setor deve trabalhar em conjunto para acelerar a prosperidade da 5G.

Acelerar a prosperidade da 5G com inovação ininterrupta

Li Peng, Presidente da Carrier BG, Huawei, faz um discurso de abertura na GSMA Summit (PRNewsfoto/Huawei)

A 5G desenvolveu-se rapidamente desde que entrou em uso comercial há três anos. Até o final de 2022, mais de 1 bilhão de usuários de 5G haviam assistido transmissões de alta definição dos principais eventos esportivos internacionais, e mais de 10 milhões de residências tinham acesso à banda larga 5G. "Levou apenas três anos para a 5G alcançar o progresso da 4G de cinco anos. A partir dessa perspectiva, a 5G já alcançou sucesso", disse Li.

No entanto, a cobertura da 5G ainda está desequilibrada entre diferentes regiões e países. Alguns consumidores estão esperando uma melhor experiência para a 5G, enquanto a digitalização do setor requer mais da 5G. "Para alcançar um maior sucesso na 5G, o setor precisa reimaginar os negócios da 5G, reforçar a cobertura da 5G e reinventar as tecnologias da 5G", observou Li.

Reimaginar o negócio 5G para impulsionar a inovação centrada na experiência

O verdadeiro valor da 5G está enraizado no desejo natural das pessoas por melhores experiências. Uma pesquisa recente constatou que a dopamina que os cérebros humanos produzem ao assistir um vídeo HD de três minutos é igual à quantidade produzida durante uma corrida de 30 minutos.

À medida que os recursos de rede 5G melhoram, os usuários podem assistir vídeos em maior definição e a partir de mais pontos de vista, criando um novo padrão para experiências da próxima geração. 70% dos usuários já estão dispostos a pagar por melhores experiências para a 5G. Isso significa que os provedores podem adotar o modelo network-as-a-service (NaaS) para promover um ecossistema de conteúdo e aplicação da 5G mais próspero.

Com recursos de rede mais fortes, as operadoras também poderão expandir ainda mais os mercados doméstico e PMEs. Ainda existem 200 milhões de linhas de banda larga de cobre que precisam urgentemente de atualização em todo o mundo, e mais de 60 milhões de PMEs querem acesso a serviços de linha alugada. Uma operadora europeia já havia alcançado um Net Promoter Score (NPS) de acima de 90% e aumentou seu ARPU em mais de 60%, fornecendo 5G FWA.

Reforçar a cobertura da 5 G para oferecer melhores experiências a mais usuários

A cobertura mais profunda da 5G está ajudando os provedores a monetizarem melhor a experiência. Isso é bem evidenciado pelas 20 principais operadoras do mundo na implementação da rede 5G, que alcançou um crescimento significativamente maior de ARPU e receita do que a média global no ano passado.

As operadoras globais estão pensando mais em como estender a cobertura da 5G de ambientes externos para ambientes internos e de áreas urbanas para áreas suburbanas e rurais. Ao aumentar a cobertura das estações base 5G e permitir que os sinais 5G penetrem mais paredes e edifícios, elas podem ajudar mais usuários a desfrutarem de melhores experiências.

Reinventar tecnologias 5G para novos avanços em capacidade e cobertura de rede

Também seria necessária inovação em equipamentos de estação base 5G para oferecer cobertura mais profunda. Ao longo dessa linha, em 2022, a Huawei lançou o MetaAAU, sua terceira geração de AAU para estações base 5G. Em comparação com sua contraparte da geração anterior, o MetaAAU oferece capacidade e cobertura cerca de 30% maior, o que o torna uma excelente escolha para os provedores que buscam uma cobertura mais profunda da 5G.

Este ano, a Huawei também lançou seu Meta BladeAAU, permitindo a implementação simples de redes 2G, 3G, 4G e 5G em um único polo.

De 5G a 5.5G: 10 vezes mais capacidades para 100 vezes mais oportunidades

Olhando para o futuro, as principais operadoras agora estão trabalhando em estreita colaboração com a 3GPP para promoverem o padrão 5G e dar o salto para a 5.5G.

A 5.5G expandirá a 5G, mas será mais rápida, mais automatizada e mais inteligente do que a 5G, e suportará mais bandas de frequência.

A 5.5G oferecerá recursos de rede 10 vezes maiores, o que se traduz em 100 vezes mais oportunidades. O vídeo de ponto de vista livre, o uso da nuvem empresarial, redes privadas móveis, IoT passiva e sensoriamento e comunicação integrados irão desenvolver-se rapidamente graças a esses avanços na 5G.

Ao final de seu discurso, Li enfatizou que todos os parceiros do setor precisarão trabalhar juntos e inovar sem parar para acelerar esse salto na prosperidade da 5G.

O MWC 2023 acontece de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresenta seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, mergulhamos em tópicos como sucesso comercial 5G, oportunidades 5.5G, desenvolvimento verde, transformação digital e nossa visão de usar o modelo de negócios GUIDE para estabelecer as bases para 5.5G e construir no sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, acesse https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023

