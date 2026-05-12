¡ORIGINAL TOMMY'S HAMBURGERS CELEBRA SU 80 ANIVERSARIO!

Sirviendo 80 ¢ hamburguesas con queso y chile de fama mundial en

todas las ubicaciones del sur de California y Nevada el viernes 15 de mayo de 12 a 8 p. m.

LOS ÁNGELES, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Dónde más puedes conseguir una hamburguesa con queso y chile por solo 80 ¢, y mucho menos una famosa en todo el mundo? El viernes 15 de mayo, desde el mediodía hasta las 8 p. m., todas las ubicaciones de Original Tommy ofrecerán a los clientes 80 ¢ en hamburguesas con queso y chili famosas en Word (límite de tres por cliente).

Original Tommy's celebrará en el "Shack" original en la esquina de Beverly y Rampart Boulevard en el centro de Los Ángeles con entretenimiento en vivo y obsequios el viernes 15 de mayo. El Belmont High School Marching Bank dará inicio al evento a las 11 a.m. La familia Koulax se enorgullece de recibir una resolución en honor a 80 años de negocios en California por parte del asambleísta Mark González. Los cheques se presentarán a The Belmont High School Marching Band y InsideOUT Writers; y Cynthia Koulax, hija del fundador Tommy Koulax, saludará a la comunidad.

"Estamos orgullosos de continuar la tradición de servir nuestro mundialmente famoso chile después de 80 años", dijo Richard Hicks, director financiero de Original Tommy's. "Hemos trabajado arduamente para mantener los productos de alta calidad y el compromiso con nuestros clientes que comenzó con nuestro fundador Tommy Koulax. Como empresa, estamos agradecidos de celebrar este hito notable con la comunidad, el personal y nuestros clientes leales".

Lo más destacado del 80 aniversario:

Hamburguesa con queso y chile de 80 centavos : disfruta de una hamburguesa con queso y chile original de Tommy por solo 80 ¢. SOLO DISPONIBLE el viernes 15 de mayo desde el mediodía hasta las 8 p. m. Límite 3/por persona.

: disfruta de una hamburguesa con queso y chile original de Tommy por solo 80 ¢. SOLO DISPONIBLE Límite 3/por persona. Música y entretenimiento en vivo a partir de las 11:00 a. m. con la Banda de Marcha de Belmont High School y un DJ en vivo todo el día.

a partir de las 11:00 a. m. con la Banda de Marcha de Belmont High School y un DJ en vivo todo el día. El asambleísta Mark Gonzalez presentará una resolución en honor a 80 años de negocios en California a la familia Koulax.

presentará una resolución en honor a 80 años de negocios en California a la familia Koulax. Verifique la presentación a la Banda de Marcha de la Escuela Secundaria Belmont y a los escritores de InsideOut.

a la Banda de Marcha de la Escuela Secundaria Belmont y a los escritores de InsideOut. Estarán presentes los miembros de la familia Koulax, Dawna Bernal, CEO y Richard Hicks, CFO.

Koulax, Dawna Bernal, CEO y Richard Hicks, CFO. Cynthia Koulax, hija del fundador Tommy Koulax, disponible para entrevistas previa solicitud.

Acerca de Original Tommy's

Establecida en 1946 por Tommy Koulax, Original Tommy's tiene 32 restaurantes en el sur de California y Nevada. Original Tommy's es conocida por sus mundialmente famosos chiles, hamburguesas de chiles y su experiencia de servicio rápido All-American.

Para más información, visite www.originaltommys.com. Enlaces a redes

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FUENTE Original Tommy's