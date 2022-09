"Out of the Darkness Chicagoland Walk" convoca a las personas para salvar vidas y llevar esperanza a los sobrevivientes este sábado

QUÉ:

Out of the Darkness Chicagoland Walk, un evento anual que genera conciencia, aporta fondos para ayudar a prevenir el suicidio y lleva esperanza a los afectados por el suicidio. Patrocinado por el capítulo de Illinois de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP), "Chicagoland Walk" es la mayor caminata de su tipo en el país, que este sábado espera la participación de más de 4,000 personas. Desde 2004, Chicagoland Walk ha recaudado $9.5 millones.