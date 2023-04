"PDFelement é o primeiro software de edição de PDF a se conectar com o ChatGPT da OpenAI, revelando poderosos recursos baseados em IA"

VANCOUVER, BC, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Wondershare PDFelement acaba de lançar sua versão mais recente, V9.5, apresentando novos recursos baseados em IA que tornam o trabalho com documentos PDF mais rápido e fácil do que nunca. Com a adição de ferramentas baseadas em IA, os usuários podem levar sua produtividade para o próximo nível.

O Wondershare PDFelement é o primeiro software de edição de PDF a se conectar ao ChatGPT, com este modelo de linguagem AI de ponta desenvolvido pela OpenAI, esta integração inovadora traz recursos baseados em AI para a plataforma PDFelement, capacitando os usuários a editar e analisar documentos com mais eficiência e precisão.

Um dos destaques das atualizações é o robô IA. Com tecnologia ChatGPT, o robô PDF AI inteligente pode ajudá-lo a analisar, compreender e resumir precisamente os textos com apenas alguns cliques. Com tecnologia de última geração, o PDFelement pode oferecer uma experiência interativa e fácil de usar que simplifica a forma como você trabalha com PDFs.

Os recursos impulsionados por IA do PDFelement V9.5 incluem:

Vamos conversar — Obtenha suporte para seguir as instruções e receber respostas detalhadas instantaneamente.

Reescrever — Redefinir parágrafos para melhorar a leitura e tornar o conteúdo mais preciso.

Resumir — Obtenha uma versão condensada de um documento ou parágrafo com um clique.

Revisar — Encontre erros comuns e sugira correções para garantir que seus documentos estejam livres de erros.

Explicar — Obtenha rapidamente definições e explicações sem trocar ferramentas.

E isso não é tudo — o robô de IA do PDFelement também pode fazer matemática, criar conteúdo de texto, escrever códigos de programação e muito mais, com base em suas necessidades específicas. Basta escolher a opção "Converse com PDF" dentro do software. Em seguida, digite suas perguntas na caixa de diálogo e o robô de IA responderá de acordo.

"Estamos entusiasmados em lançar o PDFelement V9.5, que indica uma nova era de recursos de alimentados por IA para o gerenciamento de documentos PDF. Por meio da integração contínua com o ChatGPT, os usuários podem simplificar sem esforço os seus fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Acreditamos que essas ferramentas de IA de última geração estão prontas para transformar a forma como as pessoas trabalham em quais PDFs, oferecendo eficiência e conveniência incomparáveis", disse Gary, Gestor de Produto do PDFelement.

Com seus recursos alimentados por IA, o PDFelement é uma ferramenta revolucionária quando se trata de gerenciamento de documentos em PDF. Os usuários podem realizar tarefas com notável facilidade, eficiência e precisão.

Compatibilidade e Preço

O Wondershare PDFelement V9.5 é compatível com o Windows e os preços começam em $79,99 por ano, incluindo 50.000 tokens gratuitos. Para testes e downloads gratuitos, acesse https://pdf.wondershare.com/ ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram para saber mais sobre o PDFelement.

Sobre a Wondershare

Wondershare é uma empresa de software de renome mundial dedicada a oferecer soluções inovadoras para uso pessoal e empresarial. Como líder de mercado em produtos de criatividade e produtividade, a Wondershare foi reconhecida com prêmios do Shorty Awards, G2 Crowd e GetApp. Com mais de 100 milhões de usuários em 150 países, a missão da Wondershare é ajudar nossos usuários a buscar suas paixões e construir um mundo mais criativo, juntos.

