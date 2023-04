« PDFelement est le premier logiciel d'édition de PDF à se connecter à ChatGPT d'OpenAI, dévoilant de puissantes fonctionnalités alimentées par l'IA »

VANCOUVER, BC, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare PDFelement vient de publier sa dernière version, la V9.5, qui présente de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA qui rendent le travail avec des documents PDF plus rapide et plus facile que jamais. Grâce à l'ajout d'outils alimentés par l'IA, les utilisateurs peuvent porter leur productivité à un niveau supérieur.

Wondershare PDFelement est le premier logiciel d'édition de PDF à se connecter à ChatGPT, un modèle de langage d'IA de pointe développé par OpenAI. Cette intégration révolutionnaire apporte des fonctionnalités d'IA à la plateforme de PDFelement permettant aux utilisateurs de modifier et d'analyser les documents de façon plus efficace et précise.

L'un des points forts des mises à jour est le robot d'intelligence artificielle. Alimenté par ChatGPT, le robot intelligent PDF AI peut vous aider à analyser, comprendre et résumer les textes avec précision en quelques clics. Grâce à une technologie de pointe, PDFelement peut offrir une expérience interactive et conviviale qui simplifie la façon dont vous travaillez avec les PDF.

Les fonctionnalités alimentées par l'IA de PDFelement V9.5 incluent

Chat : bénéficiez d'une assistance pour suivre les instructions et recevoir des réponses détaillées instantanément.

Réécrire : reformulez des paragraphes pour améliorer la lisibilité et rendre le contenu plus précis.

Résumer : obtenez une version condensée d'un document ou d'un paragraphe en un clic.

Relire : repérez les erreurs courantes et suggérez des corrections pour vous assurer que vos documents ne contiennent pas d'erreurs.

Expliquer : obtenez rapidement des définitions et des explications sans changer d'outil.

Et ce n'est pas tout : le robot d'IA de PDFelement peut également effectuer des calculs, créer du contenu textuel, écrire des codes de programmation et bien d'autres choses encore en fonction de vos besoins spécifiques. Choisissez simplement l'option « Chat avec PDF » dans le logiciel. Ensuite, tapez vos questions dans la chatbox et le robot d'IA vous répondra en conséquence.

« Nous sommes heureux de dévoiler PDFelement V9.5, qui marque le début d'une nouvelle ère de fonctionnalités basées sur l'IA pour la gestion des documents PDF. Grâce à une intégration transparente avec ChatGPT, les utilisateurs peuvent facilement rationaliser leurs flux de travail et améliorer leur productivité. Nous sommes convaincus que ces outils d'intelligence artificielle à la pointe de la technologie sont prêts à transformer la façon dont les gens travaillent avec les PDF, en offrant une efficacité et une commodité inégalées », a déclaré Gary, le chef de produit de PDFelement.

Grâce à ses fonctionnalités d'IA, PDFelement est un outil qui change la donne en matière de gestion des documents PDF. Les utilisateurs peuvent accomplir des tâches avec une facilité, une efficacité et une précision remarquables.

Compatibilité et prix

Wondershare PDFelement V9.5 est compatible avec Windows et le prix commence à 79,99 $ par an, y compris 50 000 jetons gratuits. Pour des essais et des téléchargements gratuits, visitez https://pdf.wondershare.com/ ou suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram pour en savoir plus sur PDFelement.

À propos de Wondershare

Wondershare est une société de logiciels de renommée mondiale qui propose des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader du marché des produits de créativité et de productivité, Wondershare a été récompensé par des prix, comme The Shorty Awards, G2 Crowd et GetApp. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, la mission de Wondershare est d'aider nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

