"Platformation", a estratégia exclusiva da Sonata Software para transformação digital, testemunha recuperação global

BENGALURU, Índia, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- A Sonata Software, empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, anunciou que a "PlatformationTM", sua estratégia exclusiva para transformação digital, vem testemunhando uma recuperação global substancial entre seus clientes. O mês de março de 2021 marca os 4 anos desde que a Sonata anunciou sua abordagem proprietária à transformação digital, batizada "PlatformationTM" , e a empresa agora está comemorando o fato de ter se tornado um importante mantra de sucesso para si mesma e seus clientes que querem se tornar digitais. O conceito da "PlatformationTM" se fortaleceu gradualmente e hoje é ainda mais relevante no mundo pós-pandemia, abrindo caminho para o sólido crescimento da Sonata, e também de seus clientes.

"Estamos extremamente orgulhosos de celebrar os 4 anos da PlatformationTM, a abordagem exclusiva e revolucionária da Sonata para ajudar as empresas a alcançar suas metas de transformação digital" , disse Srikar Reddy, MD & CEO da Sonata Software. "A Sonata aproveita o poder das plataformas para ajudar os clientes a criar e implementar modelos de negócios baseados em plataforma. Combinando excelência em engenharia com experiência no setor, experiência horizontal de nicho, ativos de plataforma e PIs - a Sonata ajuda a construir plataformas abertas, conectadas, inteligentes e escaláveis que formam o centro dos negócios digitais modernos de hoje. A Sonata também criou referências em modelos de negócios de plataforma para os vários setores de sua especialização, como varejo, bens de consumo, distribuição, manufatura, agribusiness, concessionárias de serviços públicos, usando os melhores modelos de plataforma."

"Agora adotamos nossa abordagem PlatformationTM em todas as nossas linhas de serviço, seja transformação em nuvem, dados e análises, IA/ML, engenharia de plataforma, serviços dinâmicos/ERP, serviços de consultoria para PlatformationTM em toda a cadeia de valor, o que nos ajuda a proteger os investimentos digitais de nossos clientes evitando que fiquem obsoletos, ao mesmo tempo em que nos mantemos flexíveis para atender às necessidades em desenvolvimento de seus negócios. Mesmo com nossas PIs, adotamos uma abordagem com a PlatformationTM , tornando-as muito mais rápidas e fáceis para nossos clientes", acrescentou Srikar Reddy.

A Sonata passou a ser a parceira de transformação digital preferida para muitos gigantes globais. Segundo Pantalu Avasarla, VP - Technology Daymark Systems (divisão do CMC Group): "a Sonata foi e tem sido uma importante parceira de engenharia de plataformas na criação e implementação de plataformas por meio de expertise, processos e ferramentas de engenharia". Uma ideia similar foi expressa por Daniel Volk, vice-presidente sênior e CIO da Crawford (o maior fornecedor independente de soluções de gestão de sinistros e terceirização de seguros negociado em bolsa): "a Sonata nos ajudou nesta jornada digital, construindo a plataforma digital First Notice of Loss (FNOL) usando sua abordagem PlatformationTM para impulsionar a criação de plataformas abertas, conectadas, inteligentes e escaláveis." Outro apoiador da Sonata é Alfred Muthunathan, CIO da CPL Aromas (empresa com sede no Reino Unido, que reúne alguns dos maiores perfumistas do mundo em 100 países), que disse: "a Sonata foi uma parceira estratégica e nos ajudou em nossa jornada estabilizando nossos principais sistemas de negócios durante a transformação digital baseada na PlatformationTM".

Para garantir a transformação de ponta a ponta dos talentos na organização alinhada com a PlatformationTM, a Sonata continuou a investir na formação de novos cargos - estrategistas digitais, arquitetos digitais, gerentes de entrega digital e parceiros de clientes digitais que vivem e respiram a PlatformationTM. A empresa também criou um programa de engenharia unificada para criar engenheiros full stack. Sem causar surpresa, Madhavi Srinivas, CHRO, Sonata Software, disse: "A razão mais comum dada por candidatos potenciais que querem se juntar a nós é a oportunidade de aprender e trabalhar na PlatformationTM, que eles apreciam".

Ao falar sobre o que esperar daqui para frente, Srikar Reddy concluiu dizendo: "estruturas e conceitos evoluem o tempo todo, e enquanto pensávamos na estrutura da PlatformationTM, buscávamos um meio de ajudar nossos clientes a passarem pela transformação digital com segurança, de forma eficaz e rápida, sem que tivessem problemas de compatibilidade diante de novas opções. Os últimos 4 anos foram testemunha disso. Estamos mais convencidos do que nunca de que a PlatformationTM , como conceito único para alcançar uma transformação digital bem-sucedida, está mais do que comprovada. Foram muitos esforços nos últimos 4 anos em toda a cadeia de valor para conceber, projetar, entregar e criar talentos. O endosso que obtivemos de clientes, parceiros e analistas nos deixa confiantes de que devemos dobrar nossos investimentos e aplicar o conceito. Nossos projetos e nossa abordagem resistiram ao teste do tempo e essa é uma das principais razões pelas quais nossos clientes percebem seu valor. Os clientes que desejam chegar ao mercado rapidamente podem fazer isso usando nossas PIs de ponta em tempo recorde e criar outros componentes à medida que os negócios evoluem".

