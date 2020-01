"Por favor, salvem os coalas," insta Ty Warner, lançando novo bichinho de pelúcia para ajudar a Austrália

Sobre a Ty Inc.

A Ty Inc. é a maior fabricante de pelúcia do mundo. O Katy Koala estará disponível em todo o mundo. Para mais informações, acesse Ty.com.

Sobre a WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc., [Serviço de Informação, Resgate e Educação sobre Vida Selvagem de New South Wales])

A WIRES é a maior organização de resgate de vida selvagem da Austrália e tem resgatado e cuidado de animais nativos desde 1985. Ela lançou oficialmente uma organização sem fins lucrativos em março de 1986 com a missão de reabilitar e preservar ativamente a vida selvagem australiana, inspirando outros a fazer o mesmo. A WIRES possui 28 sucursais e mais de 2.500 voluntários que estão envolvidos no resgate e cuidado da vida selvagem em New South Wales, auxiliando milhares de animais doentes, órfãos, machucados e deslocados a cada ano. O Gabinete de Resgate da WIRES funciona 365 dias por ano, a fim de que a comunidade possa relatar casos de animais nativos em perigo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1076615/Ty_Inc_Save_the_Koala.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1076616/Katy_Koala.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076096/Ty_Logo.jpg

