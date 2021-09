¿Por qué Subway está colaborando con atletas de renombre y el famoso abogado Jacob Emrani?

Las nuevas pautas publicitarias con la voz de Charles Barkley, exsuperestrella de la NBA, debutaron a finales de agosto comunicando en detalle que "Subway tiene tantas cosas nuevas que no caben en su último anuncio". Estos anuncios utilizarán la visibilidad local de figuras destacadas como el abogado para lesiones personales Jacob Emrani para terminar el anuncio. Esto nos hace preguntar: ¿qué tiene tan especial "Call Jacob" que será incluido en la misma campaña publicitaria que las estrellas deportivas Stephen Curry, Megan Rapinoe, Tom Brady y Serena Williams?

Jacob Emrani, reconocido por sus emblemáticas campañas publicitarias, se ha convertido en una figura legendaria en el sur de California. Los Angeles Magazine escribió recientemente que Emrani era el "OG de las vallas publicitarias de abogados llamativas". Una de sus campañas más llamativas que dejó a los angelinos fascinados fue la de las vallas publicitarias de Jacob al revés. Emrani dice: "Even upside-down you can still read 'Call Jacob'" (Incluso al revés eres capaz de leer "Call Jacob").

Al pleno estilo "Call Jacob", la toma de anuncios de Subway va más allá de los tradicionales para hacerlos interactivos. A los clientes se les invita a llamar a un número especial 1-800 que aparece en anuncios específicos, desde allí, una grabación de Emrani los alienta a visitar su tienda local de Subway y a descargar la aplicación para las opciones de recolección y entrega a domicilio.

Para celebrar la colaboración entre Call Jacob y Subway, el bufete de abogados anunció que llevará a cabo su propia campaña promocional. La campaña se llama "The Foot Long You Deserve" Sweepstakes (sorteo "El footlong que te mereces"). La firma entregará miles en tarjetas de regalo, además de la oportunidad de ganar premios en efectivo cada semana durante doce semanas. "Como lo sugiere el anuncio de Subway, ¡si no hay footlong, no hay pago!", dice Emrani.

Acerca de Subway ® Restaurants

Siendo la marca de restaurantes de servicio rápido más grande del mundo, Subway sirve sándwiches, wraps, ensaladas y tazones recién hechos y listos para consumir a millones de comensales todos los días. Está presente en más de 100 países con casi 40,000 restaurantes. La propiedad y la operación de cada restaurante está en manos de los franquiciados Subway, una red de más de 20,000 emprendedores dedicados y dueños de pequeñas empresas, comprometidos a brindar la mejor experiencia posible para los comensales en sus comunidades locales.

Subway® es una marca registrada de Subway IP LLC. © 2020 Subway IP LLC

Acerca de The Law Offices of Jacob Emrani

Durante más de 25 años, The Law Offices of Jacob Emrani ha proporcionado a los clientes de California el más alto nivel de representación legal de calidad. Desde casos graves de lesiones personales por accidentes vehiculares hasta accidentes de resbalones y caídas, si usted o un ser querido ha sufrido a manos de otro, The Law Offices of Jacob Emrani está ahí para ayudar. La firma ha recuperado cientos de millones de dólares en daños a nombre de sus clientes.

Contacto de prensa: [email protected]

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kadyYFCvZfE

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1015514/Call_Jacob_Logo.jpg

FUENTE The Law Offices of Jacob Emrani

Related Links

https://www.calljacob.com/



SOURCE The Law Offices of Jacob Emrani