Компания Pylontech открывает глобальную штаб-квартиру в Шанхае

ШАНХАЙ, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 22 мая компания Pylontech официально открыла свою глобальную штаб-квартиру, что стало важной вехой для этого ведущего в отрасли поставщика систем накопления и хранения энергии.

Основанная в 2009 году, компания Pylontech является ключевым игроком в индустрии накопления и хранения энергии, владея основными технологиями в области аккумуляторных батарей, модулей и системы управления батареями (BMS), системной интеграции и т. д. Продукция и решения компании предназначены для широкого спектра применений, включая жилые, коммерческие и промышленные (C&I), а также коммунальные проекты. В 2013 году компания Pylontech поставила свою первую систему накопления и хранения энергии на международный рынок, а за прошедшие десять лет накопила внушительный опыт обслуживания зарубежных клиентов и реализовала объем поставок, в совокупности превышающий один миллион единиц. Благодаря постоянным технологическим инновациям и превосходным продуктам и услугам компания Pylontech заслужила признание клиентов во всем мире.

В последние годы Pylontech совершенствует планы своего присутствия на внутреннем и внешних рынках. Она создала научно-исследовательские и производственные базы в городах Янчжоу (Yangzhou) в провинции Цзянсу (Jiangsu), и Хэфэй (Hefei) в провинции Аньхой (Anhui). Одновременно компания Pylontech ускорила свою глобальную экспансию, открыв филиалы в Нидерландах, Германии, Италии, США и других странах и наращивая комплексный местный потенциал для предоставления более эффективных и удобных услуг международным клиентам.

Открывшаяся недавно в новом районе Пудун (Pudong New Area) Шанхая глобальная штаб-квартира занимает более 20.000 квадратных метров при общей площади застройки более 50 000 квадратных метров. Комплекс, в котором расположились отдел НИОКР, производственные мощности и офисы, полностью обеспечивает потребности Pylotnech в постоянном росте.

Джеффри Сонг (Geoffrey Song), вице-президент Pylontech, заявил: «Завершение строительства и введение в эксплуатацию нашей глобальной штаб-квартиры является поворотным моментом в истории компании Pylontech и придает нам новые силы. Мы с нетерпением ожидаем углубления сотрудничества с глобальными партнерами и совместного освоения способов применения и развития технологий накопления и хранения энергии, чтобы внести свой вклад в глобальный энергетический переход и устойчивое развитие».

О компании Pylontech

Компания Pylontech (код акций: 688063) была основана в 2009 году как специализированный поставщик аккумуляторных систем хранения энергии и стала первой публичной компанией в Китае в 2020 году с основным акцентом на хранение энергии в качестве основного бизнеса. В компании Pylontech сочетаются промышленная цепочка с солидными возможностями выполнения НИОКР и всесторонним знанием производства, от элементов батарей электропитания до систем управления аккумуляторными батареями и интеграции систем. Изделия и решения компании представлены в более чем 80-ти странах и регионах, при этом успешно введены в эксплуатацию более миллиона систем накопления энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2420220/Pylontech_Inaugurates_Global_Headquarters_in_Shanghai.jpg