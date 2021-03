'S Werelds Eerste Urban Sun Maakt Openbare Ruimte Schoner Van Het Coronavirus Voor Ons Welzijn

Ontwerper Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers, experts en wetenschappers hebben de uitdaging opgepakt om te onderzoeken hoe de kracht van licht ons welzijn kan verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat far-UVC licht met een golflengte van 222 nanometer het coronavirus veilig kan reduceren, in tegenstelling tot traditioneel UV-licht dat wel schadelijk is. Urban Sun schijnt een cirkel van dit far-UVC licht om hiermee een plein schoner te maken van het coronavirus, in combinatie met de bestaande overheidsregels. Urban Sun visualiseert hoop en wil de gevolgen van de sociale isolatie tegen gaan door publieke ruimtes zoals culturele festivals, sportevenementen, en schoolpleinen in de toekomst beter te maken.

Urban Sun werd eerder vandaag officieel gelanceerd in Rotterdam in de film première op StudioRoosegaarde.net . Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: "Ik vind het geweldig. Veel mensen zijn COVID19 moe en ik denk dat we moed nodig hebben om nieuwe oplossingen te vinden, om met elkaar in contact te komen, om wat intimiteit te creëren. Dat is wat Urban Sun doet."

Urban Sun is in de afgelopen 14 maanden met eigen geld en tijd ontworpen door Roosegaarde's team i.s.m. externe experts en wetenschappers uit Nederland, USA, Japan en Italië. Urban Sun kan in iedere openbare ruimte worden tentoongesteld als een platform om elkaar op een meer menselijke manier te ontmoeten.

Daan Roosegaarde: "Onze wereld is gevuld met plastic barrières, onze familie gereduceerd tot computer pixels. Laten wij architecten zijn van ons nieuwe normaal en betere plekken creëren om elkaar te ontmoeten."

De Urban Sun's far-UVC lichtbron is gemeten en gekalibreerd door het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland VSL. Urban Sun voldoet aan de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) veiligheidsnormen. De wetenschap achter Urban Sun is gebaseerd op meerdere wetenschappelijke artikelen in Nature door Columbia University en Hiroshima University. Uit deze onderzoeken blijkt dat ultraviolet licht met een golflengte van 222 nm het coronavirus tot 99,9% veilig voor mens en dier kan terugdringen.

Meer informatie: https://www.studioroosegaarde.net/project/urban-sun

