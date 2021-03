Le premier soleil urbain au monde élimine le coronavirus des espaces publics pour des rassemblements plus authentiques

Daan Roosegaarde et son équipe de designers, d'experts externes et de scientifiques se sont mis au défi de découvrir une façon d'utiliser la force de la lumière pour combattre les virus et donc améliorer le bien-être de la population. Même si la lumière ultraviolette (UV) traditionnelle de 254 nanomètres (nm) est néfaste, des études montrent que la nouvelle lumière UVC lointaine avec une longueur d'onde de 222 nm a la capacité de neutraliser les virus en toute sécurité. Le soleil urbain, un projet en développement de Studio Roosegaarde, éclaire de cette lumière UVC lointaine un grand spot dans les espaces publics, éliminant les bactéries du coronavirus qui s'y trouvent. Ainsi, ajouté aux mesures gouvernementales actuellement en place, il offre un niveau de protection supplémentaire. L'objectif du soleil urbain est de susciter l'espoir. Il permet de lutter contre les effets négatifs liés à l'isolement social en visant à améliorer la qualité des rassemblements culturels, lors d'événements sportifs, sur les places publiques et dans les cours d'école.

Le soleil urbain fait sa première at première apparition sur le site StudioRoosegaarde.net et pourrait être présenté lors de prochaines expositions. Le projet est soutenu par le Council of the Public Health & Society Board néerlandais. Le soleil urbain a été créé en collaboration par l'équipe de Studio Roosegaarde, des experts externes et des scientifiques venant des Pays-Bas, des États-Unis, du Japon et de l'Italie. Sa source de lumière UVC lointaine est mesurée et calibrée par l'institut de métrologie national des Pays-Bas VSL. De plus, il répond aux normes de sécurité de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP).

Le professeur Karl Linden, innovateur primé dans le domaine des technologies UV et membre fondateur du conseil d'administration de l'International Ultraviolet Association, a déclaré : « Le soleil urbain est inspirant. Il rendra les espaces publics plus sûrs et j'ai hâte de visiter les endroits qu'il éclairera de sa lumière UVC lointaine. »

Le designer Daan Roosegaarde a ajouté : « Notre monde s'est subitement rempli de barrières en plastique et notre famille ramenée à des pixels sur un écran d'ordinateur. Soyons les architectes de notre nouvelle normalité et créons de meilleurs lieux de rassemblement. »

La science sur laquelle a été conçu le soleil urbain s'appuie sur de multiples articles évalués par des pairs et rédigés par des scientifiques de l'Université de Columbia et de l'Université de Hiroshima. Les études montrent que la lumière UVC lointaine de 222 nm peut réduire la présence de virus, y compris diverses souches de coronavirus et de grippe, jusqu'à 99,9 %.

