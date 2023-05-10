Компания Shanghai Electric опубликовала доклад ESG за 2022 год

Компания Shanghai Electric опубликовала доклад за 2022 год, посвященный окружающей среде, социальным вопросам и внутрикорпоративным отношениям (ESG), который подчеркивает достижения в области инноваций, защиты окружающей среды, а также расширения прав и возможностей сообществ

ШАНХАЙ, 10 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) объявила о публикации доклада по окружающей среде, социальным вопросам и внутрикорпоративным отношениям (ESG) (ESG) за 2022 год. Это уже седьмой по счету доклад с тех пор, как компания начала официально публиковать свои методы ESG в 2016 году. В докладе освещаются усилия компании Shanghai Electric по укреплению своей корпоративной экосистемы ESG, подчеркивая при этом ее стремление прокладывать путь к достижению большей устойчивости для компании, сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность, и общества в целом. В докладе также освещается послужной список компании по расширению электроэнергетического сектора в соответствии с целями Китая по развитию низкоуглеродной энергетики, а также достижения в ESG, которые нашли свое отражение в инновациях в сфере разработки комплексных решений, методах защиты окружающей среды и инициативах по расширению прав и возможностей сообществ.

Shanghai Electric Releases 2022 ESG Report, Highlighting Achievements in Innovation, Environmental Protection, and Community Empowerment.

Первопроходец в области экологически чистой низкоуглеродной трансформации

Являясь одним из лидеров в области возобновляемых технологий, стремящихся помочь Китаю и странам по всему миру в переходе к новым энергетическим ресурсам, компания Shanghai Electric продолжает реализовывать свою трехнаправленную стратегию, ориентированную на замещение энергии, повышение эффективности и переработку ресурсов для стимулирования развития низкоуглеродной энергетики в 2022 году, что еще больше ограничивает энергопотребление и выбросы парниковых газов. Кроме того, компания активизировала свои усилия, направленные на снижение воздействия своей деятельности на окружающую среду, используя технологический потенциал для расширения своих возможностей экологически безопасного производства.

Благодаря тому, что центральное место в развитии бизнеса занимает многоэнергетическая взаимосвязь, компания Shanghai Electric создала дочернюю компанию в 2022 году, специализирующуюся на новых источниках энергии. Это позволило сделать еще один шаг вперед в модернизации интегрированных услуг, включающих электроснабжение, энергосистему, энергетическую нагрузку и хранение энергии. Новая компания расширяет возможности Shanghai Electric в плане предоставления услуг полного цикла, охватывающих ветроэнергетику, фотоэлектрические системы, накопители энергии, тепловую энергию и водородную энергию, а также укрепляет ее позиции в качестве одного из лидеров энергетического сектора, стимулирующего внедрение новых энергетических инноваций.

2022 год также ознаменовал открытие Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd. — дочернего предприятия, поддерживающего стремление компании Shanghai Electric к развитию экологически чистых источников водородной энергии. Компания разработала два новых решения: оборудование для производства водорода при помощи щелочного электролиза воды и электролиза воды с использованием протонообменной мембраны (PEM), которое характеризуется высоким КПД электролиза, длительным сроком службы, низкими эксплуатационными расходами, высокой плотностью тока, низким энергопотреблением и исключительной динамической скоростью реакции. Модульная конструкция также обеспечивает возможность комплексного и крупномасштабного производства экологически чистого водорода, и представляет собой одну из ведущих инноваций на водородном рынке Китая.

За отчетный период компания Shanghai Electric активно оптимизировала свою стратегию управления рисками и завершила реализацию своего трехлетнего плана защиты окружающей среды. В то же время компания разработала и внедрила комплекс мер и программ по защите биоразнообразия объектов в рамках своих проектов, и присоединилась к глобальной борьбе с изменением климата. В мае 2022 года Shanghai Electric запустила тематическую кампанию по биоразнообразию с целью взаимодействия с сотрудниками и широкой общественностью, и повышения их осведомленности по таким темам, как обеззараживание промышленных отходов, технология опреснения, лесовозобновление и реагирование на глобальное потепление.

Новый энергетический первопроходец, уделяющий приоритетное внимание социальному развитию

Компания Shanghai Electric уделяет приоритетное внимание социальной ответственности, а также устойчивому развитию и экономическому росту. Компания активно реализует инициативы, способствующие возрождению сельских районов, и финансирует проекты по повышению уровня жизни нуждающихся общин и повышению занятости на местах.

В рамках своей целенаправленной деятельности ESG в целях ускорения развития сельских районов компания Shanghai Electric использует свой технологический опыт для стимулирования экологически чистых источников энергии, включая ветроэнергетику и чистый уголь. В провинции Аньхой электростанция Wuhe переработала 400 000 тонн топлива из биомассы, что обеспечило около 500 миллионов кВт·ч электроэнергии и сократило выбросы углекислого газа на 150 000 тонн в год. Этот проект также позволил увеличить доходы местных сельских домохозяйств почти на 90 миллионов юаней и создать рабочие места для более чем 1 500 человек.

Компания Shanghai Electric также работает в таких областях, как защита культурных реликвий, уход за общинами, экологичные кампании и зарубежные пожертвования. В 2022 году Shanghai Electric начала сотрудничать с фондом «Green Carbon» в целях посадки деревьев в первом низкоуглеродном лесу компании в регионе Яньань провинции Шэньси. Лес состоит из 1 200 кипарисов. Каждое дерево в течение всего срока жизни способно сократить выбросы углерода приблизительно на 96 кг.

Приверженец устойчивого развития

В 2022 году компания Shanghai Electric выступила инициатором многочисленных мероприятий по непрерывному совершенствованию корпоративного управления, согласованию своей практики в области ESG с руководящими принципами экологической, социальной и управленческой отчетности в целях оптимизации системы управления ESG и сотрудничества с заинтересованными сторонами для стимулирования устойчивого создания дополнительной стоимости. Компания Shanghai Electric достигла нового рубежа, когда ее рейтинг ESG был повышен с «BBB» до «A» агентством Morgan Stanley Capital International (MSCI). Shanghai Electric была признана в 2022 году одной из ведущих промышленных компаний в области устойчивого развития в Китае.

В 2022 году также отмечалс 120-летний юбилей компании Shanghai Electric, открыв новую главу, в которой компания продолжает изучать и внедрять новые бизнес-модели и продвигать корпоративные инновации, расширяя возможности отраслевых преобразований по мере разработки более современных, интеллектуальных и экологически чистых энергетических решений для пользователей по всему миру. Руководствуясь принципом открытости, координации и взаимовыгодного сотрудничества, компания Shanghai Electric продолжит ставить инновации в центр своей бизнес-стратегии, тесно сотрудничая с партнерами из различных секторов в целях декарбонизации мировой экономики и предоставления людям по всему миру возможности пользоваться преимуществами возобновляемых источников энергии.

Более подробная информация о компании Shanghai Electric и ее отчете ESG за 2022 год представлена на ее сайте по адресу: https://www.shanghai-electric.com/gro up_en/.

Информация о компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), один из ведущих мировых поставщиков системных промышленных экологичных решений, работающая по всему миру и специализирующаяся на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифрового интеллекта. Ориентируясь на низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию, открывая новые сферы деятельности и стимулируя новые источники роста, компания Shanghai Electric будет стремиться стать одним из лидеров в достижении пика снижения выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года, производства нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования с использованием безграничных возможностей в инновационной промышленной экосистеме наряду с партнерами по всему миру.

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SOURCE Shanghai Electric