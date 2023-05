Shanghai Electric divulga relatório de ESG de 2022, destacando conquistas na inovação, na proteção ambiental e na capacitação das comunidades

XANGAI, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727)anunciou o lançamento de seu relatório de 2022 sobre ESG (sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e governança corporativa). Esse é o sétimo relatório desde que a empresa começou a divulgar suas práticas de ESG em 2016. O relatório destaca os esforços da Shanghai Electric para fortalecer seu ecossistema de ESG, realçando também seu empenho para alcançar maior sustentabilidade para a empresa, para as comunidades onde a empresa atua e para a sociedade como um todo. Além disso, o relatório destaca a contribuição da empresa para expandir o setor de energia elétrica no âmbito das metas hipocarbônicas chinesas, bem como os avanços realizados no desenvolvimento de sua práticas de ESG, refletidos na criação de soluções inovadoras, programas de proteção ecológica e iniciativas de capacitação comunitária.

A Shanghai Electric divulga o relatório ESG de 2022, onde destaca as conquistas em inovação, proteção ambiental e empoderamento da comunidade. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Um pioneiro que impulsiona uma transformação sustentável e hipocarbônica

Em 2022, como uma empresa pioneira e líder em soluções de energia renovável que procura ajudar a China e o mundo a fazer a transição para novos recursos energéticos, a Shanghai Electric continuou implementando uma estratégia baseada em três pilares - substituição energética, melhoria na eficiência e reciclagem de recursos - para impulsionar o desenvolvimento hipocarbônico, reduzindo ainda mais seu consumo energético e suas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a empresa intensificou seus esforços para reduzir o impacto ambiental de suas atividades, usando seus conhecimentos tecnológicos para melhorar sua capacidade de produção sustentável.

A Shanghai Electric coloca a adoção de várias fontes de energia no centro de sua estratégia de negócios e, como tal, em 2022, criou uma empresa subsidiária focada em novas energias, dando mais um passo na modernização de seus serviços integrados, que incorporam geração de energia, rede, carga e armazenamento. A nova empresa fortalece a capacidade da Shanghai Electric de oferecer serviços de ciclo integral com energia eólica, energia fotovoltaica, armazenamento de energia, energia térmica e energia de hidrogênio, fortalecendo sua posição como um empresa que lidera a inovação no setor de novas energias.

2022 marcou também a inauguração da Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd., uma subsidiária que visa apoiar o desenvolvimento de fontes limpas de energia de hidrogênio. As duas novas soluções desenvolvidas pela empresa - equipamentos de produção de hidrogênio por meio de eletrólise alcalina de água e equipamentos de produção de hidrogênio por meio de eletrólise PEM de água - garantem uma eletrólise altamente eficiente, uma longa vida de serviço, baixos custos operacionais, alta densidade de corrente, baixo consumo de energia e uma velocidade excepcional em termos de resposta dinâmica. O projeto modular também permite a produção integrada e em larga escala de hidrogênio verde, representando uma inovação sem precedentes no mercado de hidrogênio chinês.

Durante o período analisado pelo relatório, a Shanghai Electric otimizou ativamente sua estratégia de gestão de riscos e concluiu seu plano trienal de proteção ambiental. Simultaneamente, a empresa implementou vários programas e medidas para proteger a biodiversidade dos locais onde seus projetos estão instalados e se uniu à luta global contra as mudanças climáticas. Em maio de 2022, a Shanghai Electric lançou uma campanha focada na biodiversidade, com o objetivo de educar o público e seus funcionários sobre temas como a descontaminação de resíduos industriais, a tecnologia de dessalinização, o reflorestamento e as respostas ao aquecimento global.

Um pioneiro das novas energias que prioriza os avanços sociais

Além da sustentabilidade e do crescimento econômico, a Shanghai Electric prioriza também a responsabilidade social. A empresa implementou iniciativas que promovem a revitalização rural e financiou projetos para melhorar a subsistência das comunidades carentes e impulsionar o emprego local.

No âmbito de seu foco em práticas de ESG para impulsionar o desenvolvimento rural, a Shanghai Electric utiliza sua experiência tecnológica para promover fontes de energia limpa, incluindo energia eólica e carvão limpo. Em Anhui, a usina Wuhe processou 400.000 toneladas de combustíveis de biomassa, gerando quase 500 milhões de kWh e reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 150.000 toneladas/ano. Além disso, o projeto aumentou a renda das famílias rurais locais em quase RMB 90 milhões e criou oportunidades de emprego para mais de 1500 pessoas.

A Shanghai Electric também investiu na proteção de patrimônio cultural, no serviço às comunidades, em campanhas ecológicas e em doações no exterior. Em 2022, a Shanghai Electric fez parceria com a Green Carbon Foundation para plantar árvores na primeira floresta hipocarbônica da empresa, localizada em Yan'an (província de Shaanxi). A floresta compreende 1200 ciprestes, cada um dos quais com a capacidade de reduzir as emissões de carbono em cerca de 96 kg ao longo de sua vida útil.

Uma promotora do desenvolvimento sustentável

Em 2022, a Shanghai Electric liderou várias iniciativas para melhorar a governança corporativa, alinhando suas práticas de ESG às Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Social e Governança Corporativa, com o objetivo de otimizar seu sistema de gerenciamento de ESG e colaborar com as partes interessadas para impulsionar um crescimento sustentável. A Shanghai Electric foi reconhecida pela Forbes China 2022 como uma das 50 empresas industriais com melhores índices de desenvolvimento sustentável e, além disso, a classificação de ESG da empresa foi atualizada de "BBB" para "A" pela Morgan Stanley Capital International (MSCI).

O ano de 2022 marcou também o 120º aniversário da Shanghai Electric, inaugurando um novo capítulo em que a empresa adota novos modelos de negócios e promove várias modernizações empresariais, impulsionando a transformação do setor ao mesmo tempo em que desenvolve soluções energéticas sustentáveis, inovadoras e inteligentes para os usuários globais. Guiada pelos princípios da abertura, da coordenação e da cooperação mutuamente benéfica, a Shanghai Electric continuará a colocar a inovação no centro de sua estratégia de negócios, trabalhando em estreita colaboração com parceiros de diferentes setores para descarbonizar a economia global e permitir que as pessoas em todo o mundo colham os benefícios das fontes de energia renovável.

Para mais informações sobre a Shanghai Electric e seu relatório de ESG de 2022, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Sobre a Shanghai Electric

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) é uma fornecedora global de soluções ecológicas e inteligentes para sistemas de classe industrial. Focada em energia e fabricação inteligente e na integração de inteligência digital, a empresa está presente em todo o mundo. Centrada no desenvolvimento hipocarbônico e na transformação digital por meio da promoção de novas áreas de atuação e de novos impulsionadores de crescimento, a Shanghai Electric tem como objetivo atingir o pico de emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e a neutralidade carbônica antes de 2060. Para isso, a empresa desenvolve novos equipamentos energéticos e sistemas de localização de última geração, aproveitando com seus parceiros globais as inúmeras oportunidades de um ecossistema industrial inovador.

